Как избавиться от нежелательных звонков на Android: простые способы

Нежелательные звонки - это настоящая проблема, отнимающая время и раздражающая в самый неподходящий момент. К счастью, смартфоны на Android предлагают удобные способы фильтрации спама, позволяя автоматически блокировать подозрительные номера.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Если вам звонит номер, которого нет в контактах, приложение Google Phone (предустановлено на Pixel) может отправить его в Google для проверки. Если у вас другой Android-смартфон, вы можете установить это приложение самостоятельно. Google анализирует звонок, вероятно, сверяя его с базой номеров, помеченных как спам.
На большинстве устройств эта функция включена по умолчанию. Чтобы проверить ее статус:
Активируйте "Фильтровать спам-звонки", чтобы отправлять подозрительные вызовы прямо в голосовую почту. Если на вашем устройстве есть автоматическая функция Call Screen, этот пункт может отсутствовать.
Если вы пользуетесь стандартным приложением Samsung Phone, в нем есть аналогичная функция Smart Call. Для ее активации:
Теперь система будет предупреждать вас о мошеннических звонках. Также можно включить "Блокировать спам и мошеннические звонки", чтобы отправлять их сразу в голосовую почту. Вы можете настроить фильтрацию для всех подозрительных номеров или только для тех, что считаются высоким риском по базе Hiya.
Помимо автоматического определения номеров, вы можете заблокировать их вручную. После этого звонки с заблокированного номера будут сразу отправляться в голосовую почту, и вы не получите уведомление о вызове.
Чтобы просмотреть список заблокированных номеров (или разблокировать их):
Чтобы просмотреть или изменить список заблокированных номеров: