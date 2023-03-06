Як позбутись залежності від цукру та які є здорові альтернативи: поради лікаря

Як позбутись залежності від цукру

"Щоб зменшити цукрову залежність, вам краще уникати чи зменшити вживання наступних продуктів", - радить лікар.

Виділяє кілька категорій, в які входить цукор у великій кількості:

білий цукор і цукровмісні продукти (уважно читаємо склад продуктів)

пакетовані соки або свіжі фреші

синтетичні цукрозамінники

шоколад нижче 75%, шоколадні цукерки, льодяники, зефір, мармелад

магазинна випічка, торти, вафлі, печиво

будь-які солодкі напої та коктейлі

морозиво, йогурти та сирні десерти, що містять цукор

молоко

варення, повидло, джеми (у складі яких цукор)

Які є альтернативи цукру

Овочі та фрукти з низьким глікемічним індексом.

Ягоди сезонні (можна заморожені).

Натуральний йогурт без цукру та домашні смузі.

Здорова випічка без цукру (наприклад, сирні десерти, запіканки, сирники, випічка на основі ц/з борошна).

Кокосовий цукор, натуральні пекмези/сиропи (наприклад, кленовий, фініковий тощо).

Сухофрукти, горіхи до 30 г на день.

Натуральний мед (від гідного виробника).

Шоколад не менше 75% какао (краще 85% і більше), шоколад на основі кероба.

Варення, повидло, джеми (без цукру, на виноградному соку, кокосовому цукрі).

Пастила/мармелад без цукру, натуральні батончики/слайси з гарним складом.

На епізодичний прийом підійдуть натуральні цукрозамінники (стевія, фітпарад 7, 14).

"Контролюйте кількість фруктів та овочів з високим глікемічним індексом. Їх краще вживати в першій половині дня", - радить Абдулоєва-Барова.