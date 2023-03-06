Как избавиться от сахарной зависимости и какие есть здоровые альтернативы: советы врача

Как избавиться от сахарной зависимости

"Чтобы уменьшить сахарную зависимость, вам лучше избегать или снизить употребление следующих продуктов", - советует врач.

Выделяет несколько категорий, в которые входит сахар в большом количестве:

белый сахар и сахаросодержащие продукты (внимательно читаем состав продуктов)

пакетированные соки или свежие фреши

синтетические сахарозаменители

шоколад ниже 75%, шоколадные конфеты, леденцы, зефир, мармелад

магазинная выпечка, торты, вафли, печенье

любые сладкие напитки и коктейли

мороженое, йогурты и творожные десерты, содержащие сахар

молоко

варенье, повидло, джемы (в составе которых сахар)

Какие альтернативы сахару

Овощи и фрукты с низким гликемическим индексом.

Ягоды сезонные (можно замороженные).

Натуральный йогурт без сахара и домашние смузи.

Здоровая выпечка без сахара (например, творожные десерты, запеканки, творожники, выпечка на основе ц/з муки).

Кокосовый сахар, натуральные пекмезы/сиропы (например, кленовый, финиковый и т.п.).

Сухофрукты, орехи до 30 г в день.

Натуральный мёд (от достойного производителя).

Шоколад не менее 75% какао (лучше 85% и больше), шоколад на основе кероба.

Варенье, повидло, джемы (без сахара, на виноградном соке, кокосовом сахаре).

Пастила/мармелад без сахара, натуральные батончики/слайсы с хорошим составом.

На эпизодический прием подойдут натуральные сахарозаменители (стевия, фитпарад 7, 14).

"Контролируйте количество фруктов и овощей с высоким гликемическим индексом. Их лучше употреблять в первой половине дня", - советует Абдулоева-Барова.