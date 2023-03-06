RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как избавиться от сахарной зависимости и какие есть здоровые альтернативы: советы врача

Как избавиться от сахарной зависимости (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Чрезмерное употребление сахара является причиной набора лишнего веса и ряда негативных последствий для организма. Если сразу от него трудно отказаться, то сначала необходимо уменьшить его количество в рационе. В этом вопросе поможет отказ от сахаросодержащих продуктов и замена их здоровыми альтернативами.

О том, как можно снизить зависимость от сахара, рассказала нутрициолог и терапевт Оля Абдулоева-Барова на своей странице в Instagram.

Как избавиться от сахарной зависимости

"Чтобы уменьшить сахарную зависимость, вам лучше избегать или снизить употребление следующих продуктов", - советует врач.

Выделяет несколько категорий, в которые входит сахар в большом количестве:

  • белый сахар и сахаросодержащие продукты (внимательно читаем состав продуктов)
  • пакетированные соки или свежие фреши
  • синтетические сахарозаменители
  • шоколад ниже 75%, шоколадные конфеты, леденцы, зефир, мармелад
  • магазинная выпечка, торты, вафли, печенье
  • любые сладкие напитки и коктейли
  • мороженое, йогурты и творожные десерты, содержащие сахар
  • молоко
  • варенье, повидло, джемы (в составе которых сахар)

Какие альтернативы сахару

Овощи и фрукты с низким гликемическим индексом.

Ягоды сезонные (можно замороженные).

Натуральный йогурт без сахара и домашние смузи.

Здоровая выпечка без сахара (например, творожные десерты, запеканки, творожники, выпечка на основе ц/з муки).

Кокосовый сахар, натуральные пекмезы/сиропы (например, кленовый, финиковый и т.п.).

Сухофрукты, орехи до 30 г в день.

Натуральный мёд (от достойного производителя).

Шоколад не менее 75% какао (лучше 85% и больше), шоколад на основе кероба.

Варенье, повидло, джемы (без сахара, на виноградном соке, кокосовом сахаре).

Пастила/мармелад без сахара, натуральные батончики/слайсы с хорошим составом.

На эпизодический прием подойдут натуральные сахарозаменители (стевия, фитпарад 7, 14).

"Контролируйте количество фруктов и овощей с высоким гликемическим индексом. Их лучше употреблять в первой половине дня", - советует Абдулоева-Барова.

Раньше мы рассказывали о том, какое количество кофе вредит почкам.

Читайте также о том, какие продукты едят в странах с наибольшей продолжительностью жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиСоветы нутрициолога