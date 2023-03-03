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Секрети довголіття: ось що їдять у країнах із найдовшою тривалістю життя

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П'ятниця 03 березня 2023 21:56
Секрети довголіття: ось що їдять у країнах із найдовшою тривалістю життя Що їдять довгожителі у різних країнах (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Збалансоване харчування відчутно підвищує якість і збільшує тривалість життя. Найдовше живуть мешканці Сингапуру, Японії та Швейцарії. У цих країнах середня тривалість життя становить 84-85 років.

Про те, що їдять довгожителі цих країн, розповіли в Instagram.

Японія

Японці роблять акцент на помірне вживання їжі, основа раціону - свіжі продукти. Середня тривалість життя в Японії - 85 років, згідно з останнім оцінюванням народонаселення ООН.

Жителі країни вранішнього сонця споживають дуже багато овочів, зелені та водоростей. Наприклад, традиційний японський раціон містить у 5 разів більше хрестоцвітних овочів, ніж наш.

Секрети довголіття: ось що їдять у країнах із найдовшою тривалістю життя

Улюблені овочі японців (фото: fruitkaravan/Instagram)

Японці віддають перевагу стравам із сезонних продуктів. Свіжість овочів та фруктів цінується значно вище за вишукані рецепти їхнього приготування. Оскільки саме у свіжих овочах найбільше вітамінів.

Також у Японії заведено їсти різноманітну їжу, але малими порціями. У них немає поняття "основна страва".

Швейцарія

Тут славляться ситні страви з овочами, м'ясом і розплавленим сиром. Середня тривалість життя у Швейцарії сягає 84 роки.

Швейцарці їдять щонайменше 400 грамів овочів і фруктів на день - це відповідає рекомендаціям ВООЗ. А ще жителі цієї країни мають звичку запивати їжу водою або келихом вина.

Екзотичні страви тут не є фаворитами. Перевагу надають локальній кухні. Вважається, що "рідні" страви організм засвоює краще.

Місцеві обожнюють сир і додають його буквально до всього. Окремої уваги заслуговує фондю. Найвідомішим у світі є класичний його варіант - розплавлений у білому вині сир зі спеціями. Та не менш смачними є грибне і овочеве фондю.

Секрети довголіття: ось що їдять у країнах із найдовшою тривалістю життя

Швейцарські страви (фото: fruitkaravan/Instagram)

Сингапур

У Сингапурі їдять мінімум м'яса і максимум фруктів. Середня тривалість життя тут становить 84 роки.

Сингапурці обов'язково заїдають вуглеводи чималими порціями овочів. Щодо десертів, то 9 із 10 випадків вони віддають перевагу тропічним фруктам.

Національної сингапурської кухні не існує. Це поєднання страв Індії, Малайзії, Китаю та меншою мірою Європи.

Культура вуличної їжі в Сінгапурі настільки розвинена, що з 2020 року фігурує в переліку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Секрети довголіття: ось що їдять у країнах із найдовшою тривалістю життяУлюблені фрукти сингапурців (фото: fruitkaravan/Instagram)

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