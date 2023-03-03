Кава шкодить ниркам. Вчені назвали, скільки чашок небезпечно пити щодня

Медики дослідили, як щоденне вживання кави впливає на здоров'я нирок. Виявилось, що у певній кількості кофеїн може призводити до згубних наслідків.

Що показало нове дослідження

Нове дослідження показало, що вживання трьох або більше чашок кави на день може нашкодити ниркам.

У дослідженні, яке нещодавно було опубліковано в JAMA Network Open, взяли участь 1180 дорослих у віці від 18 до 45 років, які мали нелікований високий кров’яний тиск.

Дослідження тривало приблизно 16 років, кожного з учасників перевіряли протягом семи з половиною років. Вчені стежили за гіперфільтрацією - швидкістю клубочкової фільтрації, яка вважається вищою за норму, альбумінурією (забагато альбуміну в сечі) та гіпертензією - усі ці фактори є загальними ознаками хвороб нирок.

Вчені помітили, що один варіант гена був присутній приблизно у половини учасників. Це означало, що їхній організм не засвоює кофеїн так швидко, як міг би.

Вони також виявили, що у них в 2,7 раза більше ризиків отримати ниркову дисфункцію, якщо вони випивали 3 чашки кави або більше щодня. А ще мали в 2,5 раза більше ризиків розвитку гіперфільтрації, у 2,7 раза частіше появи альбумінурію та у 2,8 рази частіше стикалися з гіпертонією.

"Це вказує на те, що кофеїн є компонентом кави, який може пошкодити ниркам", - сказала доктор Сара Махдаві, провідний автор дослідження, науковий співробітник Департаменту громадської та сімейної медицини Університету Торонто.

Які недоліки цього дослідження

При цьому вчені заявляють, що дослідження не враховувало інші дієтичні фактори, які впливають на здоров’я нирок. Через це цілком можливо, що люди, які п’ють більше кави, їдять менше фруктів і овочів і більше тваринного білка, а це негативно впливає на здоров’я нирок.

Також вчені зазначають, що вплив кави доволі індивідуальний. В одних людей, що випивали 1 чашку кави, нормалізувався тиск. Інша група людей отримувала подібний ефект від 3+ чашок кави.

"Кава містить антиоксиданти та мікроелементи, такі як калій, які можуть бути корисними для захисту функції нирок, а також для підтримки нормального артеріального тиску. А ще огляд 2020 року показав, що кава є корисною для захисту нирок", - каже дієтолог Джен Ернандес.

Також вона додає, що найкраще споживати каву в помірних кількостях, якщо ви хочете насолоджуватися перевагами, які вона може запропонувати. А для тих, хто хоче все ж таки перестрахуватись від хвороб нирок, радять пити каву без кофеїну.