Як повернутися у "гру", якщо у вас довго не було партнерки. 7 порад для чоловіків

Якщо ви вже давно самотні, це зовсім не привід для суму. Це ваш час перезавантаження, роздумів і особистого розвитку. Можливо цей час був потрібен для того, щоб ви усвідомили, яку саме людину хочете бачити поруч з собою.

Як повернутися у "гру" та знову спробувати побудувати стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Починати нові стосунки після довгої перерви важко. З одної сторони ви ще пам'ятаєте, як це все відбувається, а з іншої - ви стали значно старше, маєте досвід і боїтеся розчарувань та помилок. Ось декілька порад, які допоможуть вам знову вступити у "гру" під назвою стосунки.

1. Розберіться у собі

Перш за все, запитайте себе: чого ви хочете? Серйозних стосунків, легкої симпатії чи, можливо, просто цікавого спілкування? Щирість із собою - перший крок до успіху.

2. Приведіть себе в порядок

Йдеться не лише про зовнішність (хоча підстригтись і вибрати стильну сорочку - це завжди плюс).

"Важливо, щоб ви почувалися впевнено. Займіться спортом, знайдіть хобі або просто почніть радіти життю", - радить фахівець.

3. Навчіться слухати

Жінки цінують, коли їх слухають по-справжньому. Тому, якщо ви хочете справити гарне враження, запитайте про її інтереси, мрії, життя - і щиро слухайте.

4. Будьте собою

Не намагайся виглядати крутішим чи розумнішим. Повірте, жінки швидко помічають фальш. Бути справжнім - ваш головний козир.

5. Не вимагайте і не квапте події

"Може статися, що жінка, яка тобі сподобалася, не одразу готова до серйозних стосунків. Поважай її темп. Пам’ятай, усе хороше потребує часу", - пояснює Віталій Курсік.

6. Пам’ятайте про інтимну сторону

Після перерви в стосунках інтимна близькість може викликати певний дискомфорт. Не переживайте, це нормально. Тому й вам не варто квапити події, а йти поступово.

"Головне - бути уважним до партнерки та не боятися говорити їй про свої почуття. Також не забувайте про увагу до самого себе", - радить експерт.

7. Будь-які стосунки - це не спорт

Вам не потрібно нічого комусь доводити. Будьте відкритими до чогось нового і ваше щастя неодмінно прийде у ваше життя. Добитися симпатії жінки - важливо, але не варто це перетворювати на спортивне досягнення.

"Пам'ятайте, що ви вже - круті. Поставити певну мету і поступово йти до неї, насолоджуючись кожним кроком процесу - це також важливо. Дайте собі час та іншій людині й ви зможете досягнути значно більшого", - резюмує Віталій Курсік.