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Як відновити близькість після довгої розлуки: які 4 кроки потрібно зробити

Середа 18 грудня 2024 20:20
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Як відновити близькість після довгої розлуки: які 4 кроки потрібно зробити Які 4 кроки допоможуть відновити близкість у парі після довгої розлуки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Розлука буває складною. Вона часто приносить і сум, і тривогу, і відчуття, що ви трохи віддалились одне від одного. Але хороша новина в тому, що все можна виправити, якщо є бажання й трішки терпіння.

Що допоможе відновити близькість з партнером після довгої розлуки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Почніть із розмови

Просто сядьте разом і поговоріть. Поділіться тим, як ви пережили цей час окремо, що вам було складно чи, можливо, навіть приємно. Головне - бути щирими.

"Не бійтеся сказати, що скучали чи, навпаки, що спочатку почувалися трохи незвично. Далі - не поспішайте", - радить експерт.

Відновлення близькості - це не гонка

"Дайте собі час звикнути одне до одного. Можливо, варто почати з маленьких, простих речей: разом приготувати вечерю, прогулятися парком чи подивитися улюблений фільм. Такі моменти допомагають згадати, що вас об’єднує", - пояснює Віталій Курсік.

Не забувайте про дотики

Це можуть бути ніжні обійми, поцілунок у щоку чи навіть просто тримання за руки.

"Іноді простий фізичний контакт говорить більше, ніж тисячі слів. Але робіть це так, як комфортно обом - важливо прислухатися до партнера", - каже фахівець.

І останнє - не соромтесь разом мріяти

Сплануйте щось на майбутнє: маленький вікенд, нове хобі чи навіть просто вечір на двох. Спільні плани створюють відчуття єдності.

"Відновлення близькості - це про любов, підтримку й бажання бути разом. Якщо ви обоє цього хочете, у вас точно все вийде!" - наголошує Віталій Курсік.

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