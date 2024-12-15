Як почати розмову на сайті знайомств, щоб зацікавити людину: прості поради

Для будь-якого знайомства перший крок має важливе значення, бо саме він має зацікавити іншу людину так, щоб спілкування продовжувалося. Більшості людей на сайті знайомств нелегко зробити такий перший крок та написати повідомлення, від якого залежить, чи буде продовження.

Як легко почати розмову на сайті знайомств, щоб зацікавити співрозмовника, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, ваші перші повідомлення на сайті знайомств необов'язково мають бути якимись особливими. Це перший крок, у якому основне завдання - зацікавити співрозмовника або співрозмовницю продовжити спілкування. Ось кілька порад та ідей, як зробити перше враження незабутнім:

Привітання та ім’я

Розпочніть розмову з привітання та зверніться до співрозмовника за ім’ям. Це створює дружню атмосферу та показує, що ви звертаєте увагу на деталі.

"Наприклад: "Привіт, Олено! Я побачив твій профіль і вирішив написати, бо у нас є багато спільних інтересів", - радить Віталій Курсік.

Комплімент

Знайдіть щось у профілі людини, що вам дійсно сподобалося, і зробіть комплімент. Це може бути фото, хобі або щось інше, що привернуло вашу увагу.

"Наприклад: "Твої фотографії з подорожей неймовірні! Я теж обожнюю подорожувати. Яка з країн, що ти відвідала, стала твоєю улюбленою?" - пояснює фахівець.

Запитання на відкриту тему

Замість того, щоб ставити прості запитання, спробуйте задати відкриті питання, які сприятимуть розмові.

"Наприклад: "Я помітив, що ти любиш читати книги. Яка остання книга тебе вразила, і чому?" - каже коуч.

Спільні інтереси

Згадайте спільні інтереси або хобі, які ви знайшли в профілі людини. Це допоможе знайти тему для обговорення.

"Наприклад: "Ти також займаєшся фотографією! Я недавно почав цікавитися цим і шукаю хороші поради. Який твій улюблений жанр?" - радить Віталій Курсік.

Гумор

"Якщо ви відчуваєте себе впевнено, додайте трохи гумору. Це допоможе створити невимушену атмосферу і, можливо, змусить вашого співрозмовника посміхнутися", - пропонує експерт.

Приклад: "Привіт, Іване! Твій профіль мене так зацікавив, що я забув про свій чай і він став холодним. Що ти робиш для боротьби з побічними ефектами цікавих знайомств?"

"Пам'ятайте, що важливо бути собою і залишатися щирим. Люди цінують справжність, і це допоможе вам знайти спільну мову. Удачі у ваших знайомствах!", - наголошує Віталій Курсік.