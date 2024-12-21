Как вернуться в "игру", если у вас долго не было партнерши. 7 советов для мужчин

Если вы уже давно одиноки, это вовсе не повод для грусти. Это ваше время перезагрузки, размышлений и личного развития. Возможно это время было нужно для того, чтобы вы осознали, какого именно человека хотите видеть рядом с собой.

Как вернуться в "игру" и снова попробовать построить отношения, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Начинать новые отношения после долгого перерыва трудно. С одной стороны вы еще помните, как это все происходит, а с другой - вы стали значительно старше, имеете опыт и боитесь разочарований и ошибок. Вот несколько советов, которые помогут вам снова вступить в "игру" под названием отношения.

1. Разберитесь в себе

Прежде всего, спросите себя: чего вы хотите? Серьезных отношений, легкой симпатии или, возможно, просто интересного общения? Искренность с собой - первый шаг к успеху.

2. Приведите себя в порядок

Речь идет не только о внешности (хотя подстричься и выбрать стильную рубашку - это всегда плюс).

"Важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Займитесь спортом, найдите хобби или просто начните радоваться жизни", - советует специалист.

3. Научитесь слушать

Женщины ценят, когда их слушают по-настоящему. Поэтому, если вы хотите произвести хорошее впечатление, спросите о ее интересах, мечтах, жизни - и искренне слушайте.

4. Будьте собой

Не пытайся выглядеть круче или умнее. Поверьте, женщины быстро замечают фальшь. Быть настоящим - ваш главный козырь.

5. Не требуйте и не торопите события

"Может случиться, что женщина, которая тебе понравилась, не сразу готова к серьезным отношениям. Уважай ее темп. Помни, все хорошее требует времени", - объясняет Виталий Курсик.

6. Помните об интимной стороне

После перерыва в отношениях интимная близость может вызывать определенный дискомфорт. Не переживайте, это нормально. Поэтому и вам не стоит торопить события, а уходить постепенно.

"Главное - быть внимательным к партнерше и не бояться говорить ей о своих чувствах. Также не забывайте о внимании к самому себе", - советует эксперт.

7. Любые отношения - это не спорт

Вам не нужно ничего кому-то доказывать. Будьте открытыми к чему-то новому и ваше счастье непременно придет в вашу жизнь. Добиться симпатии женщины - важно, но не стоит это превращать в спортивное достижение.

"Помните, что вы уже - круты. Поставить определенную цель и постепенно идти к ней, наслаждаясь каждым шагом процесса - это также важно. Дайте себе время и другому человеку и вы сможете достичь значительно большего", - резюмирует Виталий Курсик.