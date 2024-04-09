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Як повернути переплату за послуги постачання газу: покрокова інструкція

Як повернути переплату за природній газ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Переплату за природній газ можна зарахувати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернути споживачу на його рахунок. Для повернення коштів потрібно пройти певну процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як повернути переплату за природній газ

Якщо у споживача є переплата за послуги постачання природного газу, то у першу чергу йому потрібно звернутися до постачальника (або попереднього постачальника), у якого обліковується переплата. Потрібно написати письмову заяву.

У випадку переплати є два варіанти: сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги.

А якщо постачальник не реагує?

Якщо побутовий споживач звернувся з відповідною письмовою заявою (вимогою) до попереднього постачальника, а він не повернув наявну переплату за послуги постачання природного газу, то рекомендується споживачу звернутися з відповідним зверненням до НКРЕКП.

До заяви потрібно додати копії документів, які підтверджують отримання постачальником заяви споживача про повернення переплати за послуги постачання природного газу. Це необхідно для того, щоб якнайшвидше повернути кошти.

Без виконання цього кроку у НКРЕКП відсутня можливість вжити дієвих заходів щодо повернення споживачу переплати за послуги постачання природного газу.

До постачальників можуть застосовувати санкції у виді: попередження про необхідність усунення порушень, штрафу, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії.

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