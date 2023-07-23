Дивіться, як поєднувати принти одягу, аби виглядати максимально стильно. 5 законів моди (фото)

Як поєднувати принти

Принти - це простий спосіб зробити образ яскравим та незвичним. Достатньо лише однієї речі, щоб перетворити базу на щось соковите та індивідуальне.

"Але чомусь більшість боїться принтів, особливо анімалістичних. Тому розглянемо варіанти формування образів з візерунками саме на них. Якщо підходити з розумом, то одна річ з анімалістичним принтом дасть вам 7-8 нових образів у гардеробі", - каже експерт.

Олена ділиться 5 простими способами поєднання речей з візерунками, які допоможуть створити стильні образи.

Принт + колір принту

"Це, напевно, найлегший та найбезпечніший спосіб формування образу з анімалістичним, та й будь-яким іншим, принтом. Сенс в тому, що ви обираєте одну акцентну річ з принтом, а усі інші - однотонні, але так щоб вони повторювали один з відтінків принту", - пояснює стиліст.

Принт + яскравий насичений колір

Анімалістичний принт, особливо чорно-білий, дуже вигідно виглядає на тлі яскравих насичених кольорів.

"Але тут необхідно враховувати колористику самого принту. Він теплий чи холодний? Наскільки насичений? Наскільки тьмяний? Кольори треба підбирати аналогічні", - наголошує Шевченко.

Один принт різного розміру

Це простий, але одночасно, незвичний та сміливий спосіб сформувати образ.

"Нам потрібен однаковий принт, але різного розміру. Так можна експериментувати з будь-якою групою, не тільки анімалістичною", - додає стиліст.

Один принт різного кольору

Тут навіть можна погратися різною насиченістю та температурою кольорів. Такий варіант підійде для сміливих.

Різний принт, але однаковий колір та відтінок

Все максимально просто, якщо у принтів збігаються кольори та відтінки - вони легко єднаються.

"Ну і ніхто не скасовував базу. Чорний, білий та джинс - ваше універсальне рішення", - каже Олена.

Вдале поєднання принтів (усі фото: Instagram.com/purpur.stylist)