Як вибрати ідеальний купальник, який приховає недоліки фігури: правила від стиліста
Правильно підібраний купальник може приховати деякі недоліки фігури й надати вам приголомшливого вигляду. Для цього треба знати лиш кілька секретів - який принт візуально зменшує об'єми тіла, а який навпаки його розширює.
Про це розповіла персональна стилістка Оксана Мацьків в Instagram.
Які фасони купальників найкраще вибирати
"Якщо ви виберете не той купальник, то ваша засмага буде нерівномірною і, скоріш за все, ви будете нагадувати зебру. Тому у виборі базового купальника віддавайте перевагу виробам, які мають мінімальну площу бретельок", - радить експерт.
Мацьків наголошує, що купальник з великою кількістю декору, прорізами, асиметрією, стрічками, які зав'язуються, - такі моделі дуже красиві, але краще їх купувати для якихось пляжних вечірок або для перебування у відпочинкових комплексах із закритим басейном.
"Більшість дівчат купує високі трусики, щоб сховати животик. Але відбувається протилежне - акцентується уся увага на проблемній зоні і животик навпаки здається візуально більшим, ніж є насправді. Тому, якщо вам подобаються такі трусики, то купуйте їх, але якщо ви не хочете візуально збільшити животик, то вибирайте нижчі трусики", - радить стиліст.
Яким має бути принт і декор
Наступний принцип у виборі купальників - правило заповненого простору.
"Будь-який простір, заповнений будь-чим, виглядає більшим, ніж такий же простір однотонного забарвлення. Тобто простір заповнений принтами, рюшками чи якимось декором, здаватиметься більшим. Якщо вам десь не вистачає об'ємів, наприклад маєте вузькі стегна, то трусики з принтами візуально розширять їх. В інших випадках варто вибирати однотонний низ купальника", - каже Мацьків.
Також варто враховувати геометрію виробу - будь-яка горизонталь ще більше розширює місце, в якому знаходиться. І навпаки - вертикалі і діагоналі виструнчують його.
"То ж, якщо у вас широкі плечі, то є сенс уникати бюстів, які мають горизонтальний принт або крій, бо вони будуть ще більше розширювати вас. Краще зверніть увагу на вироби, які мають діагональ, вони будуть візуально звужувати плечі", - пояснює стиліст.
Також додає, що тим, кому бракує об'єму у верхній ділянці тіла, навпаки треба брати вироби із горизонтальним принтом або кроєм.
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