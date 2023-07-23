Смотрите, как совмещать принты одежды, чтобы выглядеть максимально стильно. 5 законов моды (фото)

Как совмещать принты

Принты - это простой способ сделать образ ярким и необычным. Достаточно только одной вещи, чтобы превратить базу в нечто сочное и индивидуальное.

"Но почему-то большинство боится принтов, особенно анималистических. Поэтому рассмотрим варианты формирования образов с узорами именно на них. Если подходить с умом, то одна вещь с анималистическим принтом даст вам 7-8 новых образов в гардеробе", - говорит эксперт.

Елена делится 5 простыми способами комбинирования вещей с узорами, которые помогут создать стильные образы.

Принт + цвет принта

"Это, наверное, самый легкий и безопасный способ формирования образа с анималистическим, да и любым другим принтом. Смысл в том, что вы выбираете одну акцентную вещь с принтом, а все остальные - однотонные, но так, чтобы они повторяли один из оттенков принта", - объясняет стилист.

Принт + яркий насыщенный цвет

Анималистический принт, особенно черно-белый, очень выгодно выглядит на фоне ярких насыщенных цветов.

"Но здесь необходимо учитывать колористику самого принта. Он теплый или холодный? Насколько насыщен? Насколько тускл? Цвета нужно подбирать аналогичные", - отмечает Шевченко.

Один принт разного размера

Это простой, но одновременно необычный и смелый способ сформировать образ.

"Нам нужен одинаковый принт, но разного размера. Так можно экспериментировать с любой группой, не только анималистической", - добавляет стилист.

Один принт разного цвета

Здесь даже можно поиграть разной насыщенностью и цветовой температурой. Такой вариант подходит для смелых.

Разный принт, но одинаковый цвет и оттенок

Все очень просто, если у принтов совпадают цвета и оттенки - они просто соединяются.

"Ну и никто не отменял базу. Черный, белый и джинс - ваше универсальное решение", - говорит Елена.

Удачное сочетание принтов (все фото: Instagram.com/purpur.stylist)