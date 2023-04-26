Як подорожувати з домашніми тваринами поїздами в Україні і при виїзді за кордон

Вирушаючи у подорож поїздом разом із домашніми тваринами українцям слід дотримуватися низки правил про перевезення улюбленців, а також мати низку ветеринарних документів. Такі умови діють як для внутрішніх поїздок в Україні, так і при виїзді за кордон.
Як правильно перевозити поїздами чотирилапих друзів, пояснили в Укрзалізниці на сторінці у Facebook.
У компанії зазначили, що пасажирам потрібно для таких поїздок купувати перевізні документи на тваринах , що можна зробити у мобільному додатку.
"Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе", - йдеться у публікації.
Для поїздок територією України власнику тварини потрібно:
Правила перевезення тварин у поїздах на території України (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Базові правила для виїзду за кордон:
Як перевозити у поїздах тварин при виїзді за кордон (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Додаткові вимоги
Важливо враховувати, що для виїзду з України до деяких країн також може знадобитися наявність:
Повний перелік можна переглянути на сайті Держпродспоживслужби за цим лінком.
Так, УЗ рекомендує пасажирам, які планують поїздки з тваринами за кордон, заздалегідь звернутися до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для в'їзду з України до конкретної країни та назад.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виїхати за кордон із вихованцем, та публікували поради та реальні історії.
А також перед цим писали, як правильно перевозити своїх вихованців у громадському транспорті - в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро та маршрутному таксі.