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Як подорожувати з домашніми тваринами поїздами в Україні і при виїзді за кордон

Фото: як перевозити тварин у поїздах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вирушаючи у подорож поїздом разом із домашніми тваринами українцям слід дотримуватися низки правил про перевезення улюбленців, а також мати низку ветеринарних документів. Такі умови діють як для внутрішніх поїздок в Україні, так і при виїзді за кордон.

Як правильно перевозити поїздами чотирилапих друзів, пояснили в Укрзалізниці на сторінці у Facebook.

У компанії зазначили, що пасажирам потрібно для таких поїздок купувати перевізні документи на тваринах , що можна зробити у мобільному додатку.

"Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе", - йдеться у публікації.

Які правила подорожі разом із тваринами у поїздах

Для поїздок територією України власнику тварини потрібно:

  • мати із собою ветеринарний документ;
  • придбати квиток на домашню тварину, і якщо вона до 45 см в холці, улюбленця слід тримати під час поїздки в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
  • великих собак, зріст яких понад 45 см в холці, можна перевозити лише за умови викупу всіх місць у купе, у наморднику та з повідцем. Не забувайте, що додатково потрібно купити квиток на тварину.

Правила перевезення тварин у поїздах на території України (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Базові правила для виїзду за кордон:

  • для поїздок власнику тварини потрібно мати із собою ветеринарний паспорт міжнародного зразка;
  • також у пасажира має бути дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини - його видає ветеринар Держпродспоживслужби на державному кордоні;
  • при поїздках до Польщі, Чехії, Словаччини та Молдови дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць; а для виїзду до Угорщини, Австрії та Румунії - тварини зростом до 45 см можуть подорожувати з власниками у контейнері-переносці, і треба купувати тварині окремий квиток;
  • а ось великі собаки перевозяться в наморднику на жорсткому повідку та за умови викупу всіх місць у купе поїзда.

Як перевозити у поїздах тварин при виїзді за кордон (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Додаткові вимоги

Важливо враховувати, що для виїзду з України до деяких країн також може знадобитися наявність:

  • мікрочіпа у тварини,
  • діюча вакцинація від сказу,
  • актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,
  • документ, що тварина не становить племінної цінності,
  • сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA,
  • свідоцтво ВЕТ-1
  • ... та інші документи.

Повний перелік можна переглянути на сайті Держпродспоживслужби за цим лінком.

Так, УЗ рекомендує пасажирам, які планують поїздки з тваринами за кордон, заздалегідь звернутися до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для в'їзду з України до конкретної країни та назад.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виїхати за кордон із вихованцем, та публікували поради та реальні історії.

А також перед цим писали, як правильно перевозити своїх вихованців у громадському транспорті - в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро та маршрутному таксі.

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