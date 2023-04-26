Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу

В компании отметили, что пассажирам нужно для таких поездок покупать перевозочные документы на животных, что можно сделать в мобильном приложении.

"Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя", - говорится в публикации.

Какие правила путешествия вместе с животными в поездах

Для поездок по территории Украины владельцу животного нужно:

иметь с собой ветеринарный документ;

приобрести билет на домашнее животное, и если оно до 45 см в холке, питомца следует держать во время поездки в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;

больших собак, рост которых более 45 см в холке, можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком. Не забывайте, что дополнительно нужно купить билет на животное.

Правила перевозки животных в поездах на территории Украины (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Базовые правила для выезда за границу:

для поездок владельцу животного нужно иметь с собой ветеринарный паспорт международного образца;

также у пассажира должен быть действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного - его выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на государственной границе;

при поездках в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест; а для выезда в Венгрию, Австрию и Румынию - животные ростом до 45 см могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске, и надо покупать животному отдельный билет;

мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест; а для выезда - животные ростом до 45 см могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске, и надо покупать животному отдельный билет; а вот большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке и при условии выкупа всех мест в купе поезда.

Как перевозить в поездах животных при выезде за границу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Дополнительные требования

Важно учитывать, что для выезда из Украины в некоторые страны также может потребоваться наличие:

микрочипа у животного,

действующая вакцинация от бешенства,

актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,

документ, что животное не представляет племенной ценности,

сертификат соответствия контейнера животные стандартам IATA,

свидетельство ВЭТ-1

...и другие документы.

Полный перечень можно посмотреть на сайте Госпродпотребслужбы по этому линку.

Так, УЗ рекомендует пассажирам, которые планируют поездки с животными за границу, заранее обратиться в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в конкретную страну и обратно.