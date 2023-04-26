Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу

Отправляясь в путешествие на поезде вместе с домашними животными украинцам следует придерживаться ряда правил о перевозке питомцев, а также иметь ряд ветеринарных документов. Такие условия действуют как для внутренних железнодорожных поездок в Украине, так и при выезде за границу.
Как правильно перевозить в поездах четверолапых друзей, объяснили в Укрзализныце на странице в Facebook.
В компании отметили, что пассажирам нужно для таких поездок покупать перевозочные документы на животных, что можно сделать в мобильном приложении.
"Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя", - говорится в публикации.
Для поездок по территории Украины владельцу животного нужно:
Правила перевозки животных в поездах на территории Украины (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Базовые правила для выезда за границу:
Как перевозить в поездах животных при выезде за границу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Дополнительные требования
Важно учитывать, что для выезда из Украины в некоторые страны также может потребоваться наличие:
Полный перечень можно посмотреть на сайте Госпродпотребслужбы по этому линку.
Так, УЗ рекомендует пассажирам, которые планируют поездки с животными за границу, заранее обратиться в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в конкретную страну и обратно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как уехать за границу с питомцем, и публиковали советы и реальные истории.
А также перед этим писали, как правильно перевозить своих питомцев в общественном транспорте - в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и маршрутном такси.