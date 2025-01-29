Як подивитися закритий профіль у Facebook за допомогою трьох доступних способів

Facebook дозволяє користувачам закривати свої профілі, щоб захистити особисті дані, але іноді виникає необхідність побачити приховану інформацію. Незважаючи на обмеження, існують кілька методів, які можуть допомогти обійти блокування профілю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Що відбувається, коли хтось закриває свій профіль у Facebook?

Facebook надає користувачам можливість закривати свій профіль для захисту конфіденційності та персональних даних. Якщо ви бачите значок замка на чиємусь профілі, це означає, що ця людина обмежила доступ до своєї інформації, показуючи тільки ту частину профілю, яку хоче зробити доступною для людей, які не входять до списку її друзів.

Що стає недоступним після закриття профілю?

Повний перегляд фото профілю та обкладинки

Усі фотографії та публікації на сторінці

Історії користувача

Нові публікації та завантажені фото

Крім того, всі минулі пости і фотографії, які були доступні для всіх (Public), автоматично змінюються на доступні тільки друзям (Friends).

Функції перевірки профілю і тегів також вмикаються автоматично. А в розділі "Про себе" залишається доступною тільки обмежена інформація для користувачів, які не перебувають у списку друзів.

Як переглянути закритий профіль Facebook

Використовуйте функції "Переглянути код" (Inspect Elements)

Ви можете спробувати переглянути закриті фото профілю або обкладинки у Facebook за допомогою інструменту Inspect Elements у браузері Google Chrome. Цей метод складний, але може дати чудові результати, при цьому не вимагає встановлення сторонніх додатків.

Як це зробити:

Відкрийте браузер Google Chrome

Перейдіть на сторінку профілю потрібного користувача у Facebook

Клацніть правою кнопкою миші на порожньому місці сторінки і виберіть "Переглянути код" (Inspect)

У консолі Inspect Elements перейдіть у вкладку "Sources"

У лівій панелі розгорніть елементи, які починаються з "scontent"

Усередині цього елемента ви побачите кілька папок, які потрібно відкрити, щоб отримати доступ до заблокованих фото профілю або обкладинки

Якщо пощастить, можна знайти й інші фото, опубліковані користувачем

Щоб переглянути фото профілю, натисніть правою кнопкою миші на зображення профілю користувача і виберіть Inspect. Відкрийте джерело контенту, що починається з https://scontent-bom, у новій вкладці - це може бути посилання на заблоковане фото профілю.

Як переглянути закритий профіль Facebook за допомогою функції "Переглянути код" (Inspect Elements) (фото: Technology Personalized)

Використання онлайн-сервісів для перегляду фото профілю

У мережі є спеціальні сервіси, що дають змогу переглядати заблоковані фото профілів у Facebook. Однак знайти надійний і робочий інструмент буває складно.

Як це зробити:

Відкрийте пошукову систему та знайдіть сервіс Facebook Profile Picture Viewer

Перейдіть на сайт, який пропонує таку послугу

Скопіюйте посилання на Facebook-профіль потрібного користувача

Вставте посилання у відповідне поле на сайті

Підтвердіть, що ви не робот і натисніть "Get Profile Picture"

Якщо сервіс працює, ви зможете побачити фото профілю навіть при заблокованому доступі

Інший варіант - сайт Dinona Facebook Profile Picture Viewer. Цей сервіс у деяких випадках дає змогу переглядати заблоковані фото в HD-якості, але іноді зображення можуть не завантажуватися.

Використовуйте онлайн-сервіс Facebook Profile Picture Viewer (фото: Technology Personalized)

Як переглянути заблоковане фото профілю у Facebook за допомогою базової версії

Один з ефективних способів побачити заблоковане фото профілю - скористатися базовою версією Facebook, яка доступна через браузер на смартфоні.

Що потрібно зробити:

Відкрийте браузер на смартфоні та увійдіть у свій обліковий запис Facebook

Знайдіть потрібний профіль у пошуку

Натисніть на рядок пошуку вгорі, і вам потрібно буде додати "mbasic" перед ключовим словом Facebook в адресному рядку. Наприклад, URL виглядатиме як https://mbasic.facebook.com/XYZ , що відкриє профіль Facebook у базовому режимі

Відкриється полегшена версія Facebook

Довгим натисканням на зображення профілю викличте меню та виберіть "Зберегти зображення", щоб завантажити його на пристрій



Як переглянути заблоковане фото профілю у Facebook за допомогою базової версії (фото: Technology Personalized)