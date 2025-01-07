Цукерберг анонсував великі зміни у Facebook і Instagram: вони стосуються цензури

Гендиректор Meta Platforms опублікував відеозвернення з вибаченнями за цензуру на Facebook і заявив про плани розширити свободу слова на платформах компанії за підтримки адміністрації Трампа.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Ключові зміни

Скасування фактчекерів і перехід до системи "Нотаток спільноти"

Фактчекери проявили політичну упередженість, особливо у США. Тому платформи впровадять систему користувацьких нотаток для перевірки контенту.

Спрощення правил контенту

Будуть зняті обмеження на обговорення таких тем, як імміграція та гендер. Замість придушення думок важливо дати користувачам можливість ділитися своїм досвідом і поглядами.

Зміна алгоритмів модерації

Фільтри контенту більше не будуть автоматично блокувати пости за дрібні порушення. Основна увага приділятиметься серйозним порушенням і незаконному контенту.

Повернення політичного контенту

Раніше політичні пости рідше потрапляли в рекомендації через скарги користувачів. Однак зараз багато хто хоче бачити більше такого контенту, і його знову почнуть просувати.

Співпраця з урядом США для захисту від цензури з боку інших країн

США мають сильні конституційні гарантії свободи слова, тоді як Європа, Латинська Америка та Китай посилюють закони цензури.

Платформа визнає, що складні системи ніколи не будуть ідеальними. Проте, основний пріоритет тепер - зниження рівня цензури і повернення до місії соціальної мережі: дати людям голос і можливість вільно висловлювати свої думки.