Как посмотреть закрытый профиль в Facebook с помощью трех доступных способов

Facebook позволяет пользователям закрывать свои профили, чтобы защитить личные данные, но иногда возникает необходимость увидеть скрытую информацию. Несмотря на ограничения, существуют несколько методов, которые могут помочь обойти блокировку профиля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Что происходит, когда кто-то закрывает свой профиль в Facebook?

Facebook предоставляет пользователям возможность закрывать свой профиль для защиты конфиденциальности и персональных данных. Если вы видите значок замка на чьем-то профиле, это означает, что этот человек ограничил доступ к своей информации, показывая только ту часть профиля, которую хочет сделать доступной для людей, не входящих в список его друзей.

Что становится недоступным после закрытия профиля?

Полный просмотр фото профиля и обложки

Все фотографии и публикации на странице

Истории пользователя

Новые публикации и загруженные фото

Кроме того, все прошлые посты и фотографии, которые были доступны для всех (Public), автоматически меняются на доступные только друзьям (Friends).

Функции проверки профиля и тегов также включаются автоматически. А в разделе "О себе" остается доступной только ограниченная информация для пользователей, не находящихся в списке друзей.

Как просмотреть закрытый профиль Facebook

Используйте функции "Просмотреть код" (Inspect Elements)

Вы можете попытаться просмотреть закрытые фото профиля или обложки в Facebook с помощью инструмента Inspect Elements в браузере Google Chrome. Этот метод сложный, но может дать отличные результаты, при этом не требует установки сторонних приложений.

Как это сделать:

Откройте браузер Google Chrome

Перейдите на страницу профиля нужного пользователя в Facebook

Кликните правой кнопкой мыши на пустом месте страницы и выберите "Просмотреть код" (Inspect)

В консоли Inspect Elements перейдите во вкладку "Sources"

В левой панели разверните элементы, которые начинаются с "scontent"

Внутри этого элемента вы увидите несколько папок, которые нужно открыть, чтобы получить доступ к заблокированным фото профиля или обложки

Если повезет, можно найти и другие фото, опубликованные пользователем

Чтобы просмотреть фото профиля, нажмите правой кнопкой мыши на изображение профиля пользователя и выберите Inspect. Откройте источник контента, начинающийся с https://scontent-bom, в новой вкладке - это может быть ссылка на заблокированное фото профиля.

Как просмотреть закрытый профиль Facebook с помощью функции "Просмотреть код" (Inspect Elements) (фото: Technology Personalized)

Использование онлайн-сервисов для просмотра фото профиля

В сети есть специальные сервисы, позволяющие просматривать заблокированные фото профилей в Facebook. Однако найти надежный и рабочий инструмент бывает сложно.

Как это сделать:

Откройте поисковую систему и найдите сервис Facebook Profile Picture Viewer

Перейдите на сайт, который предлагает такую услугу

Скопируйте ссылку на Facebook-профиль нужного пользователя

Вставьте ссылку в соответствующее поле на сайте

Подтвердите, что вы не робот и нажмите "Get Profile Picture"

Если сервис работает, вы сможете увидеть фото профиля даже при заблокированном доступе

Другой вариант - сайт Dinona Facebook Profile Picture Viewer. Этот сервис в некоторых случаях позволяет просматривать заблокированные фото в HD-качестве, но иногда изображения могут не загружаться.

Используйте онлайн-сервис Facebook Profile Picture Viewer (фото: Technology Personalized)

Как просмотреть заблокированное фото профиля в Facebook с помощью базовой версии

Один из эффективных способов увидеть заблокированное фото профиля - воспользоваться базовой версией Facebook, которая доступна через браузер на смартфоне.

Что нужно сделать:

Откройте браузер на смартфоне и войдите в свою учетную запись Facebook

Найдите нужный профиль в поиске

Нажмите на строку поиска вверху, и вам нужно будет добавить "mbasic" перед ключевым словом Facebook в адресной строке. Например, URL будет выглядеть как https://mbasic.facebook.com/XYZ, что откроет профиль Facebook в базовом режиме

Откроется облегченная версия Facebook

Долгим нажатием на изображение профиля вызовите меню и выберите "Сохранить изображение", чтобы загрузить его на устройство



Как просмотреть заблокированное фото профиля в Facebook с помощью базовой версии (фото: Technology Personalized)