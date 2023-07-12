Як платити менше за воду: ці поради допоможуть вам знизити суми у платіжках

Тарифи на воду в Україні не підвищували, але в цілому витрати на комунальні послуги зараз у багатьох жителів нашої країни стали великим навантаженням на бюджет. А отже, потрібні способи ефективної економії ресурсів, які не сильно позначаться на звичному житті.

Які способи допоможуть знизити суми у квитанціях за воду - читайте в матеріалі Styler.

Перевірте всі труби та крани

Переконайтеся, що всі пристрої, пов'язані з водою, працюють справно і немає витоків. Кран, що підтікає, або проблеми з трубою можуть вам намотати пристойну суму буквально за кілька місяців.

Під час від'їзду обов'язково перекривайте вентиль із водою.

Купуйте засоби для економії води

Зараз на ринку є достатньо різних засобів, які допомагають заощаджувати воду – це спеціальні змішувачі, насадки на крани та душ. Такі пристрої дозволяють економити воду без втрати комфорту.

Ще один зручний пристрій - електронний змішувач. З його допомогою вода литиметься з крана лише тоді, коли ви підставите під нього руки або посуд.

Поставте подвійну раковину

Така раковина допомагає суттєво економити воду під час миття посуду. В одній ви її митимете, в другій - полоскатимете.

Закривайте крани

Виробіть звичку закривати кран завжди, коли ви ним не користуєтеся - коли чистите зуби, займаєтеся прибиранням. Насправді за 1-2 хвилини з крана виливається величезна кількість води, і ви цього навіть не помічаєте.

Використовуйте економно

Намагайтеся використовувати воду економно в побуті. Це стосується водних процедур та приготування їжі.

Не варто варити 1 яйце у великій каструлі з водою. Не наливайте повний чайник для однієї чашки чаю. Не ставте під проточну воду продукти для розморожування.

Відмовтеся від звички проводити багато часу у ванній - замініть ванну на душ і скоротите час на ці процедури до мінімуму.

Періть та мийте посуд за інструкцією

Завантажуйте посудомийну та пральну машину згідно з інструкціями. Не ганяйте їх для очищення всього кількох предметів, тому що для цього йде велика витрата не лише води, а й електроенергії.

Заощаджуйте воду в приватному будинку

Якщо у вас поруч із будинком є сад або грядки, то використовуйте системи краплинного поливання, які використовують менше води, ніж звичайний шланг. І поливайте рослини рано-вранці або пізно ввечері, щоб вода менше випаровувалася.

Для технічних потреб використовуйте дощову воду – встановіть бочки для збирання води під час негоди. Такою водою можна поливати город, наприклад.