Киян попереджають про фейкові повірки лічильників від шахраїв: як вберегтися

Киян і гостей міста закликають не довіряти оголошенням про повірки лічильників. За їхніми словами, за такими діями можуть стояти шахраї.

Про це повідомляють на сторінці підприємства у Facebook .

Хто може проводити повірку

"Рекламні оголошення в мережі інтернет та на дошках оголошень про надання послуг з повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, які начебто пропонує КП "Київтеплоенерго", є фейковими", - йдеться в повідомленні.

Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" проводити повірку можуть винятково сертифіковані організації з переліку, оприлюдненому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ознайомитися з повним переліком можна за посиланням.

Варто додати, що ви самостійно можете обрати організацію для повірки лічильника.

Повірки лічильників знову обов'язкові

Нагадаємо, урядом прийняте рішення про відновлення обов'язкової повірки квартирних лічильників опалення та гарячої води. Відповідно до Постанови КМУ №440 відновлено повірку індивідуальних приладів обліку.

Таке рішення поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, де йдуть активні бойові дії.

Повірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників повинна бути здійсненою протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Експерти кажуть, що без цього постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням. Це прямо пропорційно вплине на суми у ваших платіжках.

Якщо виявиться, що лічильник газу чи електроенергії вийшов із ладу, рішення про доцільність його ремонту приймає підприємство, яке перевіряє роботу лічильників.