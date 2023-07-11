Як платити менше за електроенергію: економимо світло та ресурси

Крім того, українців зараз часто просять ощадливо використовувати електроенергію, оскільки наша енергосистема сильно постраждала від обстрілів.

Платіжки за електроенергію в українців зросли, оскільки з 1 червня тарифи зросли майже вдвічі. Більшість техніки в будинку працює на електриці, а отже - навантаження на бюджет стало відчутним.

Які способи допоможуть економити ресурс та знизити суми у комунальних платежах за електроенергію – читайте у матеріалі нижче.

Як економити електроенергію

Перше і, мабуть, найважливіше правило – навчіться вимикати з розетки все, чим ви не користуєтеся на цей момент.

Це стосується великої побутової техніки, яку ви включаєте щодня або кілька разів на тиждень, а також всіх вимикачів у будинку. Вимикайте світло, якщо в приміщенні немає.

Замініть усі лампи в будинку на енергозберігаючі.

У багатоквартирних будинках (у під'їздах, на сходових клітках), у дворах приватних будинків і навіть у загальних приміщеннях у будинку (коридори, сходи) – поставте датчики руху.

Використовуйте енергозберігаючу техніку, яка має маркування "А" або "А+". Така техніка споживає на 30-50% електроенергії менше.

Пересуньте холодильник – поставте його подалі від плити та радіаторів. Висока температура збільшує навантаження на компресор, а це збільшує споживання електроенергії та скорочує термін служби приладу. Відстань від холодильника до стіни повинна бути не менше ніж 5 см. Неправильне розміщення цього приладу збільшує споживання енергії на 30%.

Не ставте теплі або гарячі продукти в холодильник – це призводить до більш інтенсивної роботи з охолодження, а отже – збільшує споживання електроенергії. А ще є ризик псування продуктів - поки каструля охолоне, вона встигне нагріти все, що знаходиться поряд.

Не залишайте комп'ютери в розетці в режимі очікування, зарядки від гаджетів в розетці, вимикайте все, чим ви не користуєтеся.

Використовуйте посудомийну та пральну машину за інструкцією - завантажуйте тільки на дозволений максимум і не ганяйте марно, щоб очистити лише кілька предметів. Також перевірте налаштування прання – 90% електроенергії йде на нагрівання води.

Вибирайте режими "еко" на своїх приладах - він більш тривалий, але допомагає максимально економити ресурси.

У чайник наливайте стільки води, скільки вам потрібно і не наливайте його до повного. Регулярно очищайте його від накипу – це підвищує теплопровідність та знижує споживання електроенергії.

Якщо є можливість обійтися без прасування речей – так і зробіть. Якщо попрасувати потрібно - почніть із тих речей, яким достатньо низької температури, а потім додайте температуру та випрасуйте інші речі.

Встановіть котли та бойлери на оптимальну температуру. Чим вище температура, тим більше витрачається енергія не тільки на нагрівання води, а й на підтримку температури.

При приготуванні їжі накривайте посуд кришкою. Так їжа приготується швидше, а для приготування в такому режимі потрібно менше температура. При використанні електроплити вимикайте її за 5-7 хвилин до готовності страви. Цього часу вистачить, щоб досмажилася їжа, або доварився суп.

Для розморожування продуктів використовуйте альтернативні способи, щоб не ганяти мікрохвильову піч чи проточну воду. Витягуйте продукти на ніч із морозилки на полиці у холодильник.

Використовуйте компактні та швидкі кухонні агрегати для приготування їжі – це дозволить заощадити не лише електроенергію, а й ваш час.