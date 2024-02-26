Як піклуватися про себе, коли на це зовсім нема часу: ось найпростіші поради

Психологи зазначають, що є декілька простих вправ, які допоможуть потурбуватися та попіклуватися про себе навіть тоді, коли часу чи сил нема зовсім.

Вам вистачить 3 хвилини на день, аби:

Заплющити очі та подихати

Випити додаткову склянку води

Виконати просту щоденну вправу чи техніку

Вам вистачить 10 хвилин на день, аби:

Пройтися навколо дому чи офісу

Зробити руханку чи кілька простих вправ для м'язів

Увімкнути музику та потанцювати

Вам вистачить 30 хвилин на день, аби:

Смачно та повноцінно пообідати

Виписати свої думки та емоції на папір

Помедитувати

Вам вистачить 1 години на день, аби:

Побути в режимі офлайн

Запросити друга чи подругу на каву

Позайматися улюбленою справою

Вам вистачить 2-3 годин на день, аби: