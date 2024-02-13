Як навчитися говорити "ні": простий трюк від психолога

Згадайте, скільки разів ви робили речі, на які не мали бажання, сил, можливостей, ресурсу тільки через те, що не могли відмовити. Коли ми не можемо сказати "ні", ми запускаємо механізм виснаження, пошкодження себе внутрішньо та втрачаємо контроль над власним життям.

Як ефективно навчитися казати "ні", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Дарини Степанчук в Instagram.

Як зазначає експерт, говорити "ні" - це не ознака егоїзму, безчесності або невихованості. Це спосіб самоствердження, захисту особистих потреб та збереження емоційного благополуччя.

Вона дала декілька корисних порад, як навчитися говорити "ні":

1. Визначте свої можливості.

2. Практикуйте висловлювання "ні". Через практику, говорити фантомно, або другу який зможе підтримати.

3. Спробуйте говорити "ні" на різні ситуації, щоб почуватися впевненіше.

4. Використовуйте "Я-повідомлення". Замість прямої відмови, використовуйте конструктивну комунікацію.

Наприклад, скажіть: "Я розумію, що ти просиш, але зараз у мене немає можливості допомогти". Це допоможе зменшити можливу конфліктність та зберегти взаємовідносини.

"Ви не зобов'язані задовольняти всі запити/потреби інших людей. Дозвольте собі ставити себе на перше місце і прислуховуватись до своїх потреб. Пам'ятайте, що вміння говорити "ні" - це процес, який потребує часу та практики. Почніть з малих кроків та дозвольте собі відчути контроль над своїм життям і емоціями", - пояснює Дарина Степанчук.