RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени: вот простейшие советы

Как заботиться о себе, когда совсем нет времени (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Заботиться и беспокоиться о себе нужно всегда, даже когда вы очень устали и у вас катастрофически не хватает времени и сил. Это очень важно, потому что помогает поддерживать не только физическое здоровье, но и ментальное.

Как заботиться о себе, когда совсем нет времени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы психологической платформы "Ты как?" в Telegram.

Психологи отмечают, что есть несколько простых упражнений, которые помогут позаботиться и позаботиться о себе даже тогда, когда нет времени или сил.

Вам хватит 3 минуты в день, чтобы:

  • Закрыть глаза и подышать
  • Выпить дополнительный стакан воды
  • Выполнить простое ежедневное упражнение или технику

Вам хватит 10 минут в день, чтобы:

  • Пройтись вокруг дома или офиса
  • Сделать зарядку или несколько простых упражнений для мышц
  • Включить музыку и потанцевать

Вам хватит 30 минут в день, чтобы:

  • Вкусно и полноценно пообедать
  • Выписать свои мысли и эмоции на бумагу
  • Помедитировать

Вам хватит 1 часа в день, чтобы:

  • Побыть в режиме оффлайн
  • Пригласить друга или подругу на кофе
  • Позаниматься любимым делом

Вам хватит 2-3 часов в день, чтобы:

  • Учиться чему-то новому
  • Быть туристом в своем городе
  • Поспать на пару часов подольше

Раньше мы писали о том, как научиться говорить "нет" - простой трюк от психолога.

А еще рассказывали о том, как избавиться от тревоги и "катастрофического" мышления.

Читайте РБК-Украина в Google News