Как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени: вот простейшие советы

Заботиться и беспокоиться о себе нужно всегда, даже когда вы очень устали и у вас катастрофически не хватает времени и сил. Это очень важно, потому что помогает поддерживать не только физическое здоровье, но и ментальное.
Как заботиться о себе, когда совсем нет времени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы психологической платформы "Ты как?" в Telegram.
Психологи отмечают, что есть несколько простых упражнений, которые помогут позаботиться и позаботиться о себе даже тогда, когда нет времени или сил.
Вам хватит 3 минуты в день, чтобы:
Вам хватит 10 минут в день, чтобы:
Вам хватит 30 минут в день, чтобы:
Вам хватит 1 часа в день, чтобы:
Вам хватит 2-3 часов в день, чтобы:
Раньше мы писали о том, как научиться говорить "нет" - простой трюк от психолога.
А еще рассказывали о том, как избавиться от тревоги и "катастрофического" мышления.