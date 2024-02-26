Как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени: вот простейшие советы

Психологи отмечают, что есть несколько простых упражнений, которые помогут позаботиться и позаботиться о себе даже тогда, когда нет времени или сил.

Вам хватит 3 минуты в день, чтобы:

Закрыть глаза и подышать

Выпить дополнительный стакан воды

Выполнить простое ежедневное упражнение или технику

Вам хватит 10 минут в день, чтобы:

Пройтись вокруг дома или офиса

Сделать зарядку или несколько простых упражнений для мышц

Включить музыку и потанцевать

Вам хватит 30 минут в день, чтобы:

Вкусно и полноценно пообедать

Выписать свои мысли и эмоции на бумагу

Помедитировать

Вам хватит 1 часа в день, чтобы:

Побыть в режиме оффлайн

Пригласить друга или подругу на кофе

Позаниматься любимым делом

Вам хватит 2-3 часов в день, чтобы: