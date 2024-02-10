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Як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення", які руйнують ваше життя

Субота 10 лютого 2024 09:02
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Як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення", які руйнують ваше життя Як перебороти тривогу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Під час війни українці постійно стикаються із великими емоційними потрясіннями. Тривожні думки впливають не тільки на ментальний стан, а й на фізичне здоров'я. Зменшити емоційне навантаження допомагають певні психологічні практики.

Про те, як позбутись тривоги та "катастрофічного мислення", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ірини Іохни в Instagram.

Що таке "катастрофічне мислення"

"Катастрофічне мислення - це схильність будувати найгірші прогнози в ситуаціях, які мають великий ризик того, що щось погане станеться, і в яких є багато інших більш ймовірних варіантів розвитку подій", - пояснює психолог.

Людина, схильна до катастрофізації може мати дисфукційну схему: очікування катастрофи.

Вона формується через:

  • травматичний досвід та стресові події в дитинстві
  • відсутність безпечної прив'язаності у дитинстві
  • гіперопіку батьків, обмеження самостійності
  • моделювання батьками гіпертривожності
  • тривожний темперамент

Як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення"

"Думки - найчастіша причина тривоги. Здатність людини думати, аналізувати, прогнозувати - величезне надбання. Але інколи думки обертаються проти нас і призводять до виникнення тривоги. Саме тому, працюючи з тривогою - ми працюємо з думками", - каже експерт.

Техніка "зупинка думок":

  • крок 1 - коли помічаєте, що виникають думки, які зазвичай супроводжується виникненням тривоги, запитайте себе "Чи корисна ця думка?", "Чи допомогає вона мені почуватися краще?"
  • крок 2 - якщо відповіді "ні", заплющте очі та уявіть знак "СТОП"
  • крок 3 - далі йде етап заземлення, концентрації на собі. Дихайте спокійно, зробіть кілька повільних вдихів та видихів
  • крок 4 - подумайте "Що насправді тут відбувається?", "Що я роблю?"
  • крок 5 - зробіть те, що допоможе вам почуватися краще: спробуйте перебудувати думку, переформулювати ідею, прогуляйтеся, поговоріть з партнером, випийте чашку чаю. Зробіть те, що допоможе вам відволіктися

Щоб позбутися катастрофічного мислення, дайте відповідь на наступні запитання.

Як позбутись тривоги і &quot;катастрофічного мислення&quot;, які руйнують ваше життяЗапитання, які допоможуть позбутись катастрофічного мислення (скриншот)

Раніше ми писали, яка вправа допомагає заспокоїти і дорослих, і дітей.

Читайте також про те, як психічні травми проявляються і тілі та чому це небезпечно.

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