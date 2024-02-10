Як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення", які руйнують ваше життя
Під час війни українці постійно стикаються із великими емоційними потрясіннями. Тривожні думки впливають не тільки на ментальний стан, а й на фізичне здоров'я. Зменшити емоційне навантаження допомагають певні психологічні практики.
Про те, як позбутись тривоги та "катастрофічного мислення", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ірини Іохни в Instagram.
Що таке "катастрофічне мислення"
"Катастрофічне мислення - це схильність будувати найгірші прогнози в ситуаціях, які мають великий ризик того, що щось погане станеться, і в яких є багато інших більш ймовірних варіантів розвитку подій", - пояснює психолог.
Людина, схильна до катастрофізації може мати дисфукційну схему: очікування катастрофи.
Вона формується через:
- травматичний досвід та стресові події в дитинстві
- відсутність безпечної прив'язаності у дитинстві
- гіперопіку батьків, обмеження самостійності
- моделювання батьками гіпертривожності
- тривожний темперамент
Як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення"
"Думки - найчастіша причина тривоги. Здатність людини думати, аналізувати, прогнозувати - величезне надбання. Але інколи думки обертаються проти нас і призводять до виникнення тривоги. Саме тому, працюючи з тривогою - ми працюємо з думками", - каже експерт.
Техніка "зупинка думок":
- крок 1 - коли помічаєте, що виникають думки, які зазвичай супроводжується виникненням тривоги, запитайте себе "Чи корисна ця думка?", "Чи допомогає вона мені почуватися краще?"
- крок 2 - якщо відповіді "ні", заплющте очі та уявіть знак "СТОП"
- крок 3 - далі йде етап заземлення, концентрації на собі. Дихайте спокійно, зробіть кілька повільних вдихів та видихів
- крок 4 - подумайте "Що насправді тут відбувається?", "Що я роблю?"
- крок 5 - зробіть те, що допоможе вам почуватися краще: спробуйте перебудувати думку, переформулювати ідею, прогуляйтеся, поговоріть з партнером, випийте чашку чаю. Зробіть те, що допоможе вам відволіктися
Щоб позбутися катастрофічного мислення, дайте відповідь на наступні запитання.
Запитання, які допоможуть позбутись катастрофічного мислення (скриншот)
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