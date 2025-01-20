Як підвищити ігрову продуктивність ПК: поради для геймерів

Щоб домогтися максимальної продуктивності ПК в іграх, важливо правильно налаштувати систему і використовувати оптимальні інструменти.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на популярне видання PCWorld , що спеціалізується на новинах та оглядах у сфері технологій, розповідає про кілька ключових порад, які допоможуть вам підвищити FPS, зменшити затримки і зробити ігровий процес більш плавним.

Налаштування Windows

Налаштування реальної швидкості миші

Щойно ви встановлюєте Windows, швидкість миші автоматично прискорюється. Ви можете змінити це, відкривши налаштування, перейшовши до додаткових параметрів миші та вибравши параметри покажчика. Зніміть галочку з опції "Покращена точність покажчика", щоб забезпечити стабільний рух миші.

Ця функція регулює швидкість миші залежно від швидкості вашого руху. Це може призвести до непередбачуваної поведінки покажчика, якою важко керувати. Вимкнувши цю функцію, ви отримаєте стабільний рух миші, що забезпечить більш точне і передбачуване керування.

Це особливо важливо для завдань, що вимагають високої точності, таких як графічний дизайн, редагування зображень або ігри.

Встановіть реальну швидкість миші (фото: PCWorld)

Увімкнення ігрового режиму

Переконайтеся, що ігровий режим активовано, щоб Windows могла оптимально реагувати на ігри. Ігровий режим можна знайти в розділі "Налаштування", "Ігри", "Ігровий режим".

Ігровий режим Windows визначає важливість ресурсів вашого комп'ютера для ігор. Він автоматично розпізнає, коли ви запускаєте гру, і виділяє необхідні ресурси процесора та графічного процесора, щоб забезпечити оптимальну продуктивність.

Увімкніть ігровий режим (фото: PCWorld)

Налаштування параметрів енергоспоживання

Щоб активувати режим "Високої продуктивності", відкрийте параметри живлення в "Панелі управління", "Устаткування і звук". Там ви можете вибрати різні плани енергозбереження.

Щоб досягти оптимальної продуктивності для ПК, активуйте режим "Ультимативної продуктивності" (як альтернативу можна вибрати "Висока продуктивність"). Якщо у вас процесор Ryzen, може бути доступний режим "AMD Ryzen High Performance", який рекомендується використовувати.

Режим високої продуктивності обов'язковий для геймерів. Ігри виграють від більш швидкої обробки даних і поліпшеної графічної продуктивності. Активувавши цей режим, ви можете насолоджуватися вищою частотою кадрів (FPS) і загалом більш плавним ігровим середовищем.

Відрегулюйте параметри енергоспоживання (фото: PCWorld)

Оптимізація частоти оновлення

Windows не вибирає автоматично максимальну частоту оновлення вашого монітора. Це може бути дуже дратівливо, якщо, наприклад, у вас монітор із частотою 144 Гц, а він працює тільки на 60 Гц. Щоб змінити частоту оновлення, потрібно відкрити "Додаткові параметри екрана" в розділі "Система", "Екран".

Висока частота оновлення означає, що екран може показувати більше кадрів на секунду. Це призводить до більш плавного руху, особливо під час швидкого руху миші або в іграх, що робить використання екрана комфортнішим і менш стомлюючим для очей.

Екран з високою частотою оновлення швидше реагує на введення, мінімізуючи затримку між дією з мишею або клавіатурою і відображенням результату на екрані. Покращений час відгуку важливий для більш плавної взаємодії з комп'ютером і підвищення продуктивності.

У більшості випадків ви можете розігнати монітор для досягнення кращої частоти оновлення. Якщо у вас відеокарта Nvidia, клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та відкрийте панель керування Nvidia.

Перейдіть у розділ "Екран", "Змінити роздільну здатність", "Налаштувати". Поставте галочку "Увімкнути роздільну здатність" і відкрийте "Створити користувацьку роздільну здатність". У новому вікні збільште частоту оновлення маленькими кроками і протестуйте кожне налаштування.

Як тільки монітор буде чорним близько 15 секунд, поверніть частоту оновлення на стабільне значення і збережіть налаштування. Потім виберіть збережені налаштування в розділі "Роздільна здатність", "Користувацьке" в панелі керування Nvidia і натисніть "Застосувати".

Якщо у вас відеокарта AMD, скачайте і запустіть програму Custom Resolution Utility (CRU). Виберіть потрібний монітор і натисніть "Додати" в розділі "Детальна роздільна здатність", щоб регулювати частоту оновлення малими кроками. Збережіть налаштування і запустіть програму restart64 у папці з ПЗ, щоб застосувати зміни.

Щойно монітор знову почне показувати зображення, відрегулюйте частоту оновлення в Windows як раніше, доки монітор не перестане показувати зображення на тривалий термін, щоб зберегти останню стабільну частоту оновлення.

Оптимізація частоти оновлення (фото: PCWorld)

Налаштування BIOS

Налаштування швидкості пам'яті

За замовчуванням пам'ять може не працювати на обіцяних швидкостях і затримках. Для цього необхідно вибрати профіль XMP або DOCP (для Intel або AMD) у налаштуваннях BIOS.

Профілі XMP і DOCP пропонують попередньо встановлені налаштування для ОЗП, які були протестовані та підтверджені виробниками. Активуючи ці профілі, ви забезпечуєте роботу пам'яті на оптимальних тактових частотах і таймінгах. Це покращує продуктивність пам'яті, прискорює завантаження додатків і робить роботу системи більш плавною.

Автоматичний розгін процесора

Багато материнських плат пропонують можливість розгону процесора через налаштування BIOS за допомогою однієї кнопки, наприклад, з використанням таких функцій, як Precision Boost Overdrive (для AMD) або Turbo Power Limits (для Intel). Це дає змогу стабільно підвищити продуктивність вашого ПК.

Активація Resize BAR

Опцію ввімкнення Resize BAR (або Smart Access Memory) можна знайти на головній сторінці налаштувань BIOS або в розділі, схожому на PCI Advanced Settings. Увімкніть 4G Decoding, щоб редагувати Resize BAR.

Resize BAR дає змогу процесору ефективніше отримувати доступ до відеопам'яті (VRAM) відеокарти, передаючи великі обсяги даних за один крок. Це покращує графічну продуктивність, особливо у вимогливих іграх або додатках, які вимагають високої пропускної здатності для графічних операцій.

Увімкнувши Resize BAR, можна досягти більш високої частоти кадрів (FPS) і зробити ігровий процес більш плавним.

Корисне програмне забезпечення

FanControl

Програма FanControl дає змогу індивідуально регулювати кожен вентилятор у системі, включно з вентиляторами відеокарти, якщо вони не керуються іншим програмним забезпеченням.

Revo Uninstaller

Revo Uninstaller може видалити будь-яку програму і всі непотрібні папки та файли, які не були видалені звичайним способом. Також можна стерти програми Windows, які не можна видалити стандартним способом.

MSI Afterburner

З MSI Afterburner можна розганяти, знижувати напругу і керувати швидкістю вентилятора відеокарти. Також доступне відображення різних даних під час ігор, наприклад, FPS, завантаження і споживання енергії.