7 способів покращити продуктивність ноутбука за лічені хвилини

Оптимізація роботи ноутбука - важливе завдання для кожного користувача, що прагне максимальної продуктивності. Існує безліч простих і швидких способів покращити роботу пристрою, що не потребує спеціальних знань або значних витрат часу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сервісний центр Lappy Maker , який спеціалізується на ремонті ноутбуків та інших пристроїв.

Видаліть непотрібне програмне забезпечення/шкідливі програми

Шкідливе програмне забезпечення - це будь-яка програма або файл, які завдають шкоди користувачеві комп'ютера.

Шкідливе програмне забезпечення, шкідливі програми, як правило, відповідальні за уповільнення роботи вашого ноутбука. Іноді ми бачимо несподівані спливаючі вікна, програми, що автоматично запускаються.

Всі ці ознаки вказують на шкідливі віруси та шкідливі програми, які іноді завантажуються та встановлюються у нашу систему неусвідомлено.

Видалення та очищення всього цього програмного забезпечення може значно підвищити швидкість роботи наших ноутбуків. Антивірусне програмне забезпечення та антивірусні програми можуть дуже добре допомогти у боротьбі зі шкідливими програмами та вірусами.

Крім того, ви також можете зайти в налаштування Windows і знайти програми, які вам не потрібні, і просто видалити їх.

Очистіть тимчасові файли

Як випливає з назви, тимчасові файли - це тип файлів, в яких зберігаються тимчасові дані, створені Windows або програмами, які використовують користувачі.

Ці файли допомагають комп'ютеру працювати гладко, коли ви використовуєте відповідні програми чи завдання. Але більшість інших тимчасових файлів будуть марними. Коли папка тимчасових файлів стає більшою, це може сповільнити роботу вашого ПК.

Дуже простий і легкий спосіб, який може допомогти вам у прискоренні вашого пристрою, це очищення тимчасових файлів. Якщо ви користуєтеся Windows 7,8,10, ви можете виконати такі кроки, щоб видалити тимчасові файли з вашої системи:

Натисніть кнопку Windows + R

З'явилося спливаюче вікно. Введіть "%temp%" та натисніть "ОК"

Просто виберіть всі файли та видаліть їх

Не забудьте також очистити всі кеші вашого веб-браузера

Вимкніть графіку/анімацію

З розвитком технологій різні компанії тепер прагнуть надати користувачеві більш плавний і гладкий досвід користувача. Для вирішення цієї проблеми вони використовують різні анімації, такі як список, що випадає, анімація відкриття програми і безліч інших.

Однак це покращує наш досвід користувача на початку, але для старих ноутбуків це також викликає невелике уповільнення. Ви можете просто видалити анімацію з налаштування та негайно відчути підвищення відгуків на кліки.

Регулярно оновлюйтесь

Один із найкращих способів використовувати максимальну продуктивність вашого ноутбука - це оновлювати його. Кожне нове оновлення приносить деякі оптимізації, виправлення помилок, які можуть потенційно вплинути на продуктивність ноутбука або комп'ютерів.

Регулярне оновлення системи має набагато більше переваг для загальної продуктивності вашого ноутбука, крім виправлення деяких помилок, воно підвищує стабільність програмного забезпечення, час його завантаження, час закриття, оптимізацію батареї та багато іншого.

Регулярне оновлення програмного забезпечення є обов'язковим для всіх користувачів, навіть якщо вони мають новий ноутбук.

Оновіть оперативну пам'ять

Буває таке, що поточний ноутбук не може обробляти кілька файлів одночасно. Тоді перед покупкою нового варто оновити оперативну пам'ять. Наявність розширеної пам'яті допомагає користувачам, які стикаються з проблемами при перемиканні між різними вкладками.

Кількість часу, який потрібно RAM для отримання запиту від процесора, а потім для читання або запису даних, називається швидкістю пам'яті. Як правило, чим швидше RAM, тим вища швидкість обробки.

З швидше оперативної пам'яттю ви збільшуєте швидкість, з якою пам'ять передає інформацію іншим компонентам. Це означає, що ваш швидкий процесор тепер має такий самий швидкий спосіб спілкування з іншими компонентами, що робить ваш комп'ютер набагато ефективнішим.

Переходьте на SSD

Для приблизної довідки SSD-накопичувач разом з оновленням оперативної пам'яті можуть підвищити продуктивність вашого ноутбука майже на 70 відсотків.

Це обов'язкове оновлення для всіх, хто чекає близько 5-10 хвилин, щоб запустити свій ноутбук. Всі поширені проблеми, пов'язані з цим, включають більше звичайного часу завантаження будь-яких програм, багато часу на включення та вимкнення вашого ноутбука.

Тільки оновлення SSD на вашому ноутбуці може знизити швидкість завантаження ноутбука до 54 відсотка. Але спочатку вам потрібно перевірити, чи підтримує ваш ноутбук SSD чи ні. Рекомендується розглянути варіант із ноутбуком, у якому вже встановлено SSD, якщо ви плануєте купити новий.

Повне обслуговування

Іноді ваш ноутбук нагрівається, коли ви намагаєтеся запустити деякі додатки або навіть просто виконати деякі основні завдання. Можливою причиною цього може бути несправність вентилятора ноутбука.

Це одна з найпоширеніших проблем, з якою стикається користувач, яка суттєво впливає на продуктивність вашого ноутбука. Регулярне та повне обслуговування ноутбуків сприяє безперебійній роботі системи, оскільки машини завжди потребують обслуговування та ремонту для підтримки тривалого терміну служби.