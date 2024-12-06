Як прискорити продуктивність старої відеокарти: 7 корисних порад

Якщо ваша відеокарта вже не така потужна, як раніше, це не означає, що вона не може бути корисною. Існує безліч способів підвищити її продуктивність, не витрачаючи гроші на новий графічний процесор.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на технологічний сайт ExtremeTech .

Перш ніж розпочати налаштування продуктивності, важливо врахувати кілька застережень. По-перше, покращення, які ви зможете досягти за допомогою цих методів, не будуть радикальними.

Налаштування можуть підвищити частоту кадрів і зробити гру більш плавною, але неможливо перетворити RTX 2060 на RTX 4080 Super. По-друге, ефективність запропонованих порад може змінюватись в залежності від конкретної гри.

Три корисні поради перед процесом покращення відеокарти

По-перше, перейдіть з віконного режиму в повноекранний - це може поліпшити продуктивність, так як у віконному режимі графічний процесор продовжує відмалювати робочий стіл.

По-друге, не забувайте очищати від пилу GPU та CPU - перегрів може знизити продуктивність.

І, нарешті, якщо гра не йде плавно, спробуйте зменшити дозвіл - це зменшить навантаження на GPU та VRAM, особливо якщо ви використовуєте APU або інтегроване графічне рішення.

Оптимізація для конкретної гри

Щоб покращити продуктивність старіючого графічного процесора в іграх, рекомендується почати з експериментів із налаштуваннями самої гри.

Незважаючи на те, що попередні установки (наприклад, Низький, Середній, Високий) часто використовуються для тестування, вони не завжди забезпечують найкращу продуктивність для конкретного обладнання. Іноді зниження якості окремих графічних функцій, таких як оклюзія оточення або згладжування може значно вплинути на продуктивність, в той час як інші функції, можливо, не вимагають таких компромісів.

Не бійтеся змінювати додаткові параметри, такі як повзунки якості, щоб підвищити частоту кадрів. Це може вплинути на мінімальні втрати у візуальній якості.

Використання передустановок як відправна точка, з подальшими коригуваннями налаштувань, дозволяє знайти оптимальний баланс між продуктивністю та візуальними ефектами.

Також варто звернути увагу на такі параметри, як "Render Scale", які можуть суттєво вплинути на продуктивність при зміні роздільної здатності, забезпечуючи плавніший ігровий процес без значних втрат у зображенні.

Налаштування драйвера

В останні роки драйвери AMD та Nvidia не так сильно збільшують продуктивність, як раніше, особливо для старих ігор, але все ще є можливості для оптимізації. Одним із таких методів є використання налаштувань масштабування, таких як Radeon Image Sharpening від AMD та аналогічний параметр від Nvidia.

Ці функції дозволяють встановити нижчу роздільну здатність і за допомогою фільтрів постобробки покращити якість зображення, наближаючи його до рівня 1080p без втрати продуктивності.

Фільтрування текстур

Для покращення продуктивності можна налаштувати фільтрацію текстур на відеокартах Nvidia та AMD, змінивши параметри фільтрації на “Висока продуктивність” замість стандартної якості. Також варто спробувати увімкнути або вимкнути Ambient Occlusion (якщо гра підтримує цю опцію) та відключити анізотропну фільтрацію текстур.

Однак, перш ніж застосовувати ці зміни, варто оцінити візуальні наслідки, тому що відключення анізотропної фільтрації може суттєво вплинути на картинку, хоча продуктивність покращиться.

Зміни в драйверах не призведуть до значного приросту продуктивності, але допоможуть покращити ситуацію на кілька відсотків, особливо якщо ви перевірите налаштування для різних ігор.

Увімкніть DLSS/FSR

DLSS (Deep Learning Super Sampling) від Nvidia і FSR (FidelityFX Super Resolution) від AMD стали обов'язковими технологіями для вимогливих ігор, таких як AAA-проекти. Вони працюють, знижуючи роздільну здатність рендерингу гри і потім покращуючи зображення за допомогою різних методів: DLSS використовує штучний інтелект, а FSR - тимчасову різкість.

Ці технології допомагають підвищити продуктивність за мінімальних втрат в якості зображення.

Увімкнення DLSS 3 або FSR 2, доступних в іграх, може суттєво покращити частоту кадрів, особливо якщо ваша система бореться з досягненням бажаних показників.

Перевірте наявність неофіційних патчів та прихованих налаштувань

Деякі ігри можуть мати приховані налаштування, які можна змінити для підвищення продуктивності.

Крім того, варто досліджувати файли конфігурації гри, оскільки іноді в них є додаткові опції, які не відображаються у меню.

Змінюючи такі параметри, як ефекти частинок, промальовування або тіні, можна значно покращити продуктивність, але завжди важливо зберігати резервні копії файлів перед редагуванням.

Спробуйте розігнати ваш графічний процесор (тільки для настільних ПК)

Розгін графічного процесора (GPU) може покращити продуктивність на кілька відсотків, але результати залежать від моделі карти та налаштувань, зроблених виробником. Для розгону можна використовувати такі інструменти, як MSI Afterburner, які дозволяють збільшувати частоти пам'яті та процесора.

Однак важливо не підвищувати частоту більш ніж на 5 відсотків за один раз, щоб уникнути проблем із продуктивністю чи стабільністю.

Процес розгону потребує ретельного тестування, оскільки всі ігри однаково реагують на зміни частоти. Важливо пам'ятати, що розгін може призвести до перегріву, тому перед початком потрібно очистити вентилятори від пилу.

Увімкніть FreeSync/G-Sync

Якщо у вас є монітор, який підтримує технології FreeSync або G-Sync, і ви використовуєте менш потужний графічний процесор, варто спробувати активувати ці функції. FreeSync (AMD) та G-Sync (Nvidia) синхронізують частоту оновлення екрана з частотою кадрів графічного процесора, покращуючи плавність гри.

Ці технології особливо ефективні при низькій частоті кадрів, наприклад, при 30-40 FPS, коли вони можуть значно поліпшити сприйняття гри, не вимагаючи підвищення частоти кадрів. Включення цих функцій може зробити ігровий процес набагато більш плавним та комфортним.