Що одягнути на Великдень до церкви: прості правила для жінок, які варто знати

У 2025 році віряни відзначатимуть Великдень 20 квітня. Це одне з найважливіших християнських свят, і похід до церкви цього дня для багатьох є обов'язковим.

Що можна одягнути до церкви, чого краще уникати і які традиційні правила все ще актуальні, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Великдень - це важливе свято для багатьох людей, і вибір вбрання для відвідування церкви є важливим елементом традицій. Якщо ви плануєте йти до церкви, важливо вибрати відповідне вбрання, яке відображає повагу до свята і не порушує церковних норм.

Головне правило: зовнішній вигляд не повинен будь-яким чином відвертати вашу увагу та інших присутніх у храмі від молитви. Тому вбрання, а також зачіска, макіяж і манікюр мають бути насамперед скромними. Якщо ви будете в яскравому вбранні та з вечірнім макіяжем - це точно не сприятиме молитві.

Консервативний стиль і скромність

У церкві важливо мати скромний вигляд, тому обирайте одяг, що покриває плечі, коліна та декольте. Це означає, що сукні та спідниці мають бути довжиною до колін або довшими. Відкрита спина або глибокий виріз точно не прийнятні.



Що вдягнути до церкви на Великдень 2025 (фото: pinterest.com)

Хустка або косинка

Традиційно для жінок у церкві обов'язково покривати голову. Ви можете обрати хустку, теплий палантин або косинку. Головне - щоб цей елемент гардероба був стриманим і не привертав увагу.



Не забудьте про хустку на голову (фото: freepik.com)

Кольори та тканини

Найкраще для Великодня вибирати одяг світлих пастельних тонів: бежевий, кремовий, білий, світло-рожевий або блакитний. Ці кольори відображають атмосферу свята і весни. Також обирайте натуральні тканини, такі як бавовна, льон або шифон. Можна підібрати сукні з квітковим принтом.



Обирайте спокійні відтінки чи квітковий принт (фото: pinterest.com)

Аксесуари

Аксесуари мають бути простими й не привертати до себе надмірної уваги. Обирайте акуратні прикраси, не надто великі або занадто яскраві. Важливо, щоб аксесуари не затьмарювали святковий дух, а тільки доповнювали образ.



Образ на Великдень не варто перевантажувати аксесуарами (фото: freepik.com)

Взуття

Вибираючи взуття, звертайте увагу на його зручність і скромність. Це може бути акуратне взуття на низьких підборах, балетки або елегантні туфлі без занадто високих підборів. Взуття має бути стриманим і не дуже яскравим.



Взуття має бути зручним і підходити до образу (фото: pinterest.com)

Образи в одній колірній гамі

Ідеально пасує образ з одного і того ж матеріалу або відтінку, що складається з сукні або спідниці з верхом, наприклад, піджаком або светром. Сукня може бути з легкого шифону або льону, з витонченими деталями, але без надмірних декоративних елементів, щоб не відвертати увагу від священних моментів служби.



Образи в одній колірній гамі (фото: freepik.com)

Чистота й акуратність

Незалежно від вибору одягу, важливо, щоб він був чистим і охайним. Це знак поваги до святого місця і традицій. Брудний або неохайний одяг може викликати неприязнь і не буде придатним для церкви.



Необхідно заздалегідь підготувати одяг перед Великоднем (фото: freepik.com)

Уникайте надмірної сексуальності

Для такого святкового дня, як Великдень, не варто обирати дуже тісний одяг або той, що акцентуватиме на формах, відкритому декольте чи довгих ногах.



Одяг не має бути зухвалим (фото: freepik.com)

Легкий макіяж і зачіска

Мінімалістичний макіяж, який підкреслює природну красу, буде найбільш прийнятним для такого свята. Що стосується зачіски, можна зробити просту укладку або залишити волосся розпущеним, але без надмірного використання лаку чи стайлінгу.



Макіяж не повинен бути занадто яскравим (фото: pinterest.com)