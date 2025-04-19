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Как подписать пасхальное фото: 100 фраз для Instagram, которые соберут кучу лайков

Суббота 19 апреля 2025 06:50
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Как подписать пасхальное фото: 100 фраз для Instagram, которые соберут кучу лайков Варианты, что написать под пасхальным фото в Instagram или Facebook (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пасха - это не только паски, корзины и фото с вербой, но и идеальный момент для атмосферных постов в соцсетях. Но просто фото - недостаточно. Нужна подпись, которая зацепит, рассмешит или тронет.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 100 идей для Instagram и Facebook, которые соберут кучу лайков и сделают ваш праздничный пост незабываемым.

Теплые и традиционные

  • Христос воскрес! І разом з ним оживає надія в серці
  • Великдень - це не лише свято, це нагадування, що світло завжди перемагає темряву
  • Коли вдома пахне паскою, душа співає. Це і є справжній Великдень
  • Смак свіжої паски, теплі посмішки рідних. Великдень - свято, яке неможливо не любити
  • Яєчка розфарбовані, паска вдалася, настрій - як у дитинстві
  • Великдень - це коли любов і віра наповнюють кожен куточок твого дому
  • У ці світлі дні хочеться просто бути вдома, з рідними, і дякувати за кожен ранок
  • Великоднє диво - у простих речах
  • Навіть одна писанка - це вже свято, якщо поруч близькі люди
  • Дивлюсь на великодній кошик - і розумію, скільки добра в простих речах
  • Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І це головна новина дня

Шуточные и смешные

  • Паски вистачило на тиждень. Якби тиждень тривав 20 хвилин
  • Дорвалася до паски, як хрін до ковбаски
  • Усе, що ви бачите на фото, я з’їв за 10 хвилин. І не шкодую
  • Великдень - це коли яєчка готуються довше, ніж з’їдаються
  • На Великдень головне - не паска, а післяпасковий детокс
  • Місія: вижити після свят
  • Ця крашанка виглядає набагато краще, ніж я в понеділок після Великодня
  • Мій рівень щастя прямо пропорційний кількості з'їдених пасок
  • Полювання на паску пройшло успішно. Тепер полюю на диван
  • Цьогорічні писанки вдалися кращими за моє особисте життя…
  • Воскресіння починається з паски. А потім ще одне воскресіння - у понеділок зранку
  • Я вже освятив усе, крім своїх думок
  • Великдень - це коли любов у серці, паска на столі, а застібка на джинсах - ніде
  • Христос Воскрес. А от я після паски - не факт
  • Якщо не сфоткав кошик - значить, не святкував

Как подписать пасхальное фото: 100 фраз для Instagram, которые соберут кучу лайковКак красиво подписать фото для поста в соцсетях на Пасху (фото: freepik.com)

  • Вміст кошика - топ-інфлюенсер сьогодні
  • Несу святковий вайб у храм
  • Паска є, яйця є, ще б фігуру сховати… Але нічого - свято, можна й перебрати!
  • Христос Воскрес, весна у вікні, паску я з'їв… одну. І ще дві.
  • Пасочка vs. мій живіт. Хто переможе?
  • Освячене - значить офіційно дозволене
  • Ніколи ще мої яйця не виглядали настільки фотогенічно
  • Кошик - топ, святковий вайб - 10/10
  • Справжнє диво - не паска, а те, як я зупинився після другої
  • Паска така солодка, що я хочу подзвонити їй увечері
  • Цей кошик святіший, ніж я
  • Поки всі фарбують яйця, я фарбую настрій
  • Поки всі розбивають яйця, я розбиваю поганий настрій
  • Якби "Зважені та щасливі" були зараз, то я б точно перемогла
  • Той випадок, коли паска виглядає краще, ніж твої зачіски за останній рік
  • Великдень - свято, коли навіть яєчка мають кращий лук, ніж я
  • Паска настільки ідеальна, що я подумала: може, не їсти, а здати в музей? А потім надрізала - і здала в живіт.
  • Фото вийшло таке тепле й атмосферне, що хтось навіть повірить, ніби ми не кричали "не чіпай, це ще не освячене!"

Инстаграмно-эстетические

  • Кошик зібрала. Тепер можна - у храм і в Instagram
  • Світло, тепло і великодня естетика - все, що мені зараз потрібно
  • Це не просто фото - це настрій. Спокійний, святковий, весняний
  • Оцініть мій смачний великодній експеримент
  • Великдень - свято деталей: листочок на шкаралупі, рум’яна кірочка, втомлена, але щира посмішка бабусі
  • Писанки, як і життя - всі різні, але в гармонії
  • Що в кошику - те й у душі
  • Коли все навколо цвіте - важко не повірити у диво
  • Святкові фото, які пахнуть дріжджами, ваніллю і дитинством
  • Просте фото. Теплий момент. Великдень у серці
  • Писанка - як життя: ззовні кольорове, всередині - не завжди зрозуміло, що тебе чекає
  • Якщо це не love, то що?
  • Паска + кава = perfect match
  • Паска така ідеальна, що боюся її різати. Але не настільки боюся, щоб не з'їсти.
  • Ця паска занадто фотогенічна. Вона заслуговує на свою особисту сторінку! Правда ж?
  • Стиль святкування: "інстаграмний шик + бабусина душа"

Семейные моменты

  • Великдень - це коли всі за одним столом і ти забуваєш про всі тривоги
  • Дякую, що ми разом. Навіть якщо далеко - серцем близько
  • Родина, паска, дитячий сміх і любов - ось мій ідеальний Великдень
  • Цей день - про те, що ми маємо найдорожче: один одного
  • Справжнє свято - не у кошику, а в тому, з ким ти святкуєш
  • День, який хочеться зупинити. І просто обійняти всіх, хто поруч
  • Це більше ніж традиція. Це - наша історія
  • Усе найкраще - не на столі, а в очах рідних
  • Поки ми разом - свято триває
  • Коли в хаті пахне паскою і всі сміються - це і є життя
  • Паска на столі, тепло в домі, щастя в очах. Христос Воскрес!
  • Христос Воскрес! Тихо радіємо, обіймаємо, ділимося святом з тими, кого любимо
  • Сімейне фото в цей день - як ще одна молитва
  • Улюблена команда з поїдання паски
  • Наша сила - у цих посмішках

Как подписать пасхальное фото: 100 фраз для Instagram, которые соберут кучу лайковХорошая подпись в посте к празднику поможет собрать кучу лайков (фото: freepik.com)

  • Традиції живі, бо ми разом
  • Найкраща компанія на свята
  • За цей момент - дякую долі
  • Свято починається вдома
  • Любов у кожному фото
  • Найцінніші у цей день - тут і зараз
  • Христос Воскрес! А на фото - момент, який хочеться зберегти на все життя
  • Щасливі ті, хто має з ким святкувати. Дякую, що ми є одне в одного
  • Не важливо, яка паска, важливо - хто поруч
  • Поруч найрідніші. За це я вдячна Богові найбільше
  • Найбільший подарунок цього свята - бути разом. Христос Воскрес!
  • Усе, що хотіла на Великдень - обійняти рідних. І це вдалося
  • З такими людьми поруч - будь-який день це свято
  • Усе найсмачніше - на столі. Усі найцінніші - поруч

Короткие, универсальные подписи

  • Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Світлого Великодня, любі українці!
  • Паска mood
  • Благословенне свято
  • Весна в душі
  • Великдень тут
  • Мій великодній вайб
  • Обіймаю вас святково!
  • Великдень = любов
  • Стильно і смачно
  • Писанка в кадрі - щастя в серці
  • Коли паска виглядає фотогенічніше за тебе

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