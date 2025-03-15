Як підібрати колготки під образ, колір шкіри та взуття. Стилістка дала поради, з якими ви точно не помилитесь

Жіночі колготки можуть бути бежевими, чорними та кольоровими, але не всі знають, як правильно підбирати цей елемент одягу, аби образ дійсно був вдалим. До того ж не завжди зрозуміло, з яким взуттям носити чорні або ж тілесні панчохи.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис стилістки Олени Шевченко в її Instagram розповідає, як поєднувати колготки та що варто врахувати.

Важливо знати, що щільність колготок може суттєво вплинути на увесь образ. Тому треба вміти їх підбирати. Шевченко назвала основні правила:

5-20 DEN - для легких тканин: шовк, віскоза, літні та вечірні сукні

30-50 DEN - для демісезонного одягу: трикотаж середньої щільності, вовняні спідниці, жакети

60-100 DEN - ідеально для осінньо-зимових образів із теплими тканинами: в’язані сукні, шерсть, твід

100+ DEN (фліс, термоколготки) - для морозів та важких матеріалів: верхній одяг, довгі пальта, щільний трикотаж.

Не варто вдягати тоненькі колготки, якщо ваш "лук" зі щільного трикотажу. Так само слід утриматися від бажання поєднати легеньку шовкову сукню з колготками на 100 "ден".

Не менш важливий колір. Стилістка наголошує на тому, що колготки мають вдало поєднуватися з одягом. Врахуйте наступне:

Темний одяг - темні колготки (чорні, графітові, темно-коричневі), вони візуально звужують ноги, роблять їх стрункішими

Світлий одяг - нюдові або світлі колготки, щоб уникнути жорсткого контрасту

Яскравий одяг - нейтральні колготки (нюдові, графітові, чорні)

Якщо хочете видовжити ноги, колір колготок має збігатися з кольором взуття.

Чорні колготки, які ви вдягнете під світлий одяг, просто "розріжуть" силует та позбавлять його гармонії. А якщо вони будуть світлими, а вбрання темним, образ може виглядати дивно та неохайно.

Не менш важливим є поєднання колготок зі взуттям. За словами Шевченко, вдалі кольори створять ідеальні пропорції:

Колготки та взуття одного кольору - безперервна лінія, яка витягує силует

Чорні колготки та чорне взуття - класика, яка додає стрункості

Нюдові колготки та нюдове взуття - ефект "голих ніг", особливо личить світлим образам

Яскраве взуття та нейтральні колготки - створює акцент на взутті, не перевантажуючи образ.

А головною помилкою при виборі колготок до лакованого взуття може бути те, що ви оберете матові тканини. Різний блиск та його різна насиченість матимуть дивний вигляд.

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