Замшеві кросівки та лофери: як виглядає трендове взуття на весну, яке модниці будуть носити з джинсами

У гардеробі на весну 2025 року має бути декілька пар трендового взуття: грубі черевики на шнурівці та масивній підошві для прохолодних днів, кросівки або кеди - для спортивних луків, класичні лофери - для ділових, а також балетки - для більш жіночних.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, які моделі взуття навесні 2025 року краще носити з джинсами, щоб бути найстильнішою.

Балетки в сіточку

Багато хто з нас обожнює взуття на плоскій підошві або з маленьким стійким каблуком, а саме - балетки. І якщо у вашому гардеробі є такі з натуральної або штучної шкіри, на літо можна приглянути модель у сіточку. Це може бути синтетична сітка, перфорація, плетіння або мережива. Сітчасті туфлі мають стильний вигляд і ідеально вписуються у весняний гардероб, коли на вулиці вже досить тепло. Носити їх можна зі світлими та класичними джинсами.



Балетки в сіточку (фото: instagram.com/lucyalston_)

Коричневі кросівки із замші

Замшеві кросівки коричневого кольору залишаються абсолютним трендом весни 2025 року. Замша надає кросівкам більш вишуканого і дорогого вигляду, ніж звичайна шкіра або тканина. Коричневий колір додає тепла образу, водночас такі кросівки легко поєднуються як із повсякденним одягом, так і з більш формальним вбранням. Їх можна носити з будь-якими джинсами - від класичних скінні до широких або кльош.



Кросівки із замші - тренд сезону (фото: instagram.com/deborabrosa)

Взуття з мініатюрним каблуком

У трендах 2025 року - каблук-"чарочка" або, як його ще називають, "каблук Людовика XIV", а англомовні модниці називають його "kitten heel" ("котячий каблук"). Як правило, такі моделі мають невисокий і стійкий каблук (зазвичай до 5 см). Можна підібрати як ботильйони на прохолодну весну, так і відкриті мюлі або шльопанці. Взуття з kitten heel ідеальне для створення як класичних, так і більш сучасних образів. Таке взуття добре поєднується з діловими костюмами, спідницями-олівцями, а також з джинсами.



Взуття з каблуком-"чарочкою" (фото: instagram.com/sylviemus_)

Туфлі "Мері Джейн"

Ця модель туфель увійшла в моду ще 2022 року і міцно закріпилася в трендах. Головна її відмінність - ремінець-перемичка з пряжкою. Підошва при цьому може бути будь-якою: як висока платформа і товстий каблук, так і плоска підошва з невеликим каблуком (балетки).

У тренді - взуття в стилі "Мері Джейн" з металевими елементами. Воно надає образу брутальності та сміливості, але водночас підходить для створення стильного ансамблю. Поєднуйте такі туфлі з джинсами mom або з бойфрендами, а також додайте жакет чи пальто, щоб підкреслити стиль.



Балетки "Мері Джейн" на весну 2025 (фото: instagram.com/vicmontanari)

Лофери

Лофери - це ідеальне взуття для весни, особливо якщо ви хочете додати трохи елегантності. Лофери можна носити як із класичними прямими, вузькими або джинсами кльош, так і з джинсами-"бойфрендами" для розслабленого і стильного вигляду. Або, наприклад, виберіть моделі з великими пряжками або в яскравих кольорах, щоб додати цікавий акцент в образ.



Лофери з джинсами та курткою (фото: instagram.com/nlmarilyn)

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