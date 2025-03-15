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Как подобрать колготки под образ, цвет кожи и обуви. Стилист дала советы, с которыми вы точно не ошибетесь

Суббота 15 марта 2025 14:37
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Как подобрать колготки под образ, цвет кожи и обуви. Стилист дала советы, с которыми вы точно не ошибетесь Как выбрать колготки (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Елена Шевченко

Женские колготки могут быть бежевыми, черными и цветными, но не все знают, как правильно подбирать этот элемент одежды, чтобы образ действительно был удачным. К тому же не всегда понятно, с какой обувью носить черные или телесные чулки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилистки Елены Шевченко в ее Instagram рассказывает, как сочетать колготки и что стоит учесть.

Важно знать, что плотность колготок может существенно повлиять на весь образ. Поэтому нужно уметь их подбирать. Шевченко назвала основные правила:

  • 5-20 DEN - для легких тканей: шелк, вискоза, летние и вечерние платья
  • 30-50 DEN - для демисезонной одежды: трикотаж средней плотности, шерстяные юбки, жакеты
  • 60-100 DEN - идеально для осенне-зимних образов с теплыми тканями: вязаные платья, шерсть, твид
  • 100+ DEN (флис, термоколготки) - для морозов и тяжелых материалов: верхняя одежда, длинные пальто, плотный трикотаж.

Не стоит надевать тоненькие колготки, если ваш "лук" из плотного трикотажа. Так же следует воздержаться от желания совместить легкое шелковое платье с колготками на 100 "ден".

Не менее важен цвет. Стилистка отмечает, что колготки должны удачно сочетаться с одеждой. Учтите следующее:

  • Темная одежда - темные колготки (черные, графитовые, темно-коричневые), они визуально сужают ноги, делают их стройнее
  • Светлая одежда - нюдовые или светлые колготки, чтобы избежать жесткого контраста
  • Яркая одежда - нейтральные колготки (нюдовые, графитовые, черные)
  • Если хотите удлинить ноги, цвет колготок должен совпадать с цветом обуви.

Черные колготки, которые вы наденете под светлую одежду, просто "разрежут" силуэт и лишат его гармонии. А если они будут светлыми, а наряд темным, образ может выглядеть странно и неопрятно.

Не менее важным является сочетание колготок с обувью. По словам Шевченко, удачные цвета создадут идеальные пропорции:

  • Колготки и обувь одного цвета - непрерывная линия, которая вытягивает силуэт
  • Черные колготки и черная обувь - классика, которая добавляет стройности
  • Нюдовые колготки и нюдовая обувь - эффект "голых ног", особенно подходит светлым образам
  • Яркая обувь и нейтральные колготки - создает акцент на обуви, не перегружая образ.

А главной ошибкой при выборе колготок к лакированной обуви может быть то, что вы выберете матовые ткани. Разный блеск и его разная насыщенность будут иметь странный вид.

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