Як підготуватись до здачі крові. 5 неочевидних причин, що можуть завадити стати донором

Скільки крові потрібно

В Україні пропагують добровільне безоплатне та регулярне донорство. Всі охочі можуть поділитися цільною кров'ю, еритроцитами, плазмою чи тромбоцитами.

Згідно з інформацією порталу Donor.ua, нині для забезпечення потреб пацієнтів необхідно щонайменше 2 млн регулярних донорів. На 1 тис. населення потрібно 31,5 донацій (реально кров і компоненти крові активно здають тільки 12 людей з відповідної кількості). Отже, кров потрібна постійно.

Уточнюється, що один донор за процедуру (взяття 450 мл крові займає до 20 хв) може врятувати до трьох життів.

Кого рятує донорство

Медики умовно виділяють кілька основних груп людей, яким за різних обставин може знадобитися донорська кров чи її компоненти:

постраждалі від воєнних дій - військовослужбовці та цивільні

жертви серйозних аварій, нещасних випадків

пацієнти під час хірургічних операцій

потерпілі внаслідок стихійного лиха, катастрофи

вагітні (породіллі та новонароджені)

постраждалі з опіками (постійні трансфузії плазми як основної рідини допомагають відновитися після опіків різного ступеня)

онкохворі (для них переливання крові - частина терапії)

пацієнти, що мають захворювання крові (анемія, гемофілія і т.ін.)

люди з хронічними недугами (для деяких із них компоненти крові є життєво необхідними)

Хто може стати донором

Донором крові може стати будь-який дієздатний громадянин України (або іноземець, що має постійну посвідку на проживання в нашій державі) віком від 18 років.

Він повинен пройти відповідне медичне обстеження, заповнити спеціальну анкету донора й не мати тимчасових або ж абсолютних протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я.

Взяття крові або її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що його здоров'ю не буде заподіяно жодної шкоди.

Тимчасові протипоказання

Тимчасові протипоказання щодо донорства крові та компонентів крові визначені у додатку 3 порядку медичного обстеження донорів крові та компонентів крові.

Тимчасові протипоказання щодо донорства крові та її компонентів

Якщо в донора виявили хвороби, що не увійшли до переліку, медичний працівник (лікар-трансфузіолог, лікар-терапевт) ухвалює рішення про подальші дії та може направити донора на додаткові дослідження та консультації з відповідними фахівцями.

Остаточне рішення схвалюється за результатами консультаційного заключення.

Абсолютні протипоказання

Критерії для постійного відсторонення від донорства також визначаються Порядком медичного обстеження донорів крові та (або) компонентів крові.

Абсолютні протипоказання щодо донорства

Неочевидні причини, які "забракують" донора

Крім абсолютно зрозумілих, на перший погляд, застережень щодо донорства, існує також низка неочевидних причин, через які людині можуть відмовити у здачі крові.

Вага

Донорами крові в Україні не можуть бути особи вагою 50 кг і менше. Водночас у деяких центрах крові приймають людей із вагою від 55-60 кг.

Якщо ваша вага викликає сумнів, краще проконсультуватись в конкретному центрі й уточнити всі необхідні деталі.

Менструація у жінок

Згідно з чинним законодавством, менструація не є протипоказанням для здачі крові. Однак центри крові, аби не ризикувати здоров'ям жінок, радять не здавати кров під час менструації - за 5 днів до її початку та впродовж 5 днів опісля.

Медики пояснюють це тим, що маса тіла жінок зазвичай менша, ніж у чоловіків, тому втрата 450 мл для чоловічого організму переважно менш суттєва, ніж для жіночого.

Крім того, у зв'язку з менструаціями організм жінок втрачає більше заліза, яке особливо важливо компенсувати, якщо ви прагнете здавати кров.

Перманентний макіяж або татуювання

Саме по собі татуювання (або ж перманентний макіяж) не є протипоказанням до донорства, проте існує тимчасовий інтервал, впродовж якого вам не дозволять здавати кров. Йдеться про відсторонення на 6 місяців (або ж на 4 місяці за негативного результату NAT-тесту на гепатит С).

Це пов'язано з тим, що під час нанесення татуювання існує ризик занесення в організм інфекції (причому якщо хвороба тільки починається й протікає у прихованій формі, аналізи крові будуть абсолютно нормальними, оскільки в організмі ще не виробилися необхідні антитіла).

Пірсинг чи голкотерапія

Пірсинг і голкотерапія також не обмежують донорів, якщо були зроблені за щонайменше 6 місяців до здачі крові.

Як і у випадку з татуюваннями, процедури пірсингу чи голкотерапії пов'язані з проколювання шкіри. Тому, знову ж таки, існує ризик зараження інфекцією, яка з кров'ю донора пізніше може потрапити до пацієнта.

Стоматологічне лікування

Якщо мало місце незначне лікування у стоматолога чи зубного гігієніста - вас буде відсторонено від донорства до наступного дня.

Видалення зуба, лікування кореневих каналів або інше подібне лікування вважають незначними хірургічним втручанням.

Планування донації

Якщо ви не маєте жодних протипоказань до донорства й готові зробити добру справу, необхідно:

обрати зручний для вас центр крові (чи конкретного реципієнта)

запланувати донацію на зручні для вас день і час

підготуватися до здачі крові (її елементів)

Для того, щоб піти на процедуру, не потрібно здавати жодних аналізів чи приносити медичні довідки.

Поділитися кров'ю можна навіть у тому випадку, якщо не знаєте свою групу. У центрах крові роблять медогляд і визначають її.

Ідучи на процедуру обов'язково потрібно не забути взяти з собою документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код). Тут у нагоді може стати застосунок "Дія".

Як підготуватися до здачі крові

Спожита донором перед здачею крові їжа має надзвичайно важливе значення. Якщо у вас в крові виявлять певні "некорисні" речовини, то її просто не переллють пацієнтам.

Неправильне харчування впливає на якість крові, тому є протипоказанням до здачі крові. Донори мають щодня отримувати певну кількість білків, жирів, заліза, мінеральних солей, пити достатньо рідини та дотримуватися належної калорійності раціону. Причому стежити за своїм харчуванням необхідно не лише напередодні процедури донації крові, а постійно.

Результатом порушення донорської дієти може стати не просто зміна аналізу крові, а й ризик для життя іншої людини.

Що вживати перед донацією НЕ можна

За три доби (72 год) до донації:

чорниця

За дві доби (48 год) до донації:

копчена, гостра, пряна та смажена їжа

буряк

чипси, сухарики, снеки

халва, насіння

кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади

солодкі магазинні напої

алкоголь, енергетичні напої

За півтори доби (36 год) до донації:

ковбасні вироби

За добу (24 год) до донації:

молочні продукти та яйця

горіхи, фініки та банани

соління

Крім того, за 24-72 год до донації потрібно утриматись від вживання лікарських засобів (щодо вийнятків краще порадитись із лікарем).

За 4-5 год до донації та впродовж 12 год після неї небажано пити каву.

Щонайменше за 2 год до донації та 2 год після - необхідно утриматись від паління.

Що їсти й пити рекомендують

Перелік рекомендованих продуктів набагато менший, але корисніший для здоров'я донора.

За 2-3 год до процедури - легкий сніданок:

варені крупи на воді

макаронні вироби без додавання вершкового масла

хліб

сушка

сухарі (не магазинні вироби та снеки)

вівсяне печиво

Допускається також вживання пропареної риби та відвареного м'яса нежирних сортів. Однак деякі центри крові наполягають на повній відмові від риби та м'яса напередодні донації (цей момент краще уточнити на етапі планування кровоздачі).

Безпосередньо перед здаванням крові необхідно випити порцію напою (води, солодкого чаю, компоту із сухофруктів).

Відновлення після донації

Після донації бажано уникати інтенсивних фізичних навантажень, керування автомобілем та іншою технікою, яка потребує підвищеної концентрації. Важливо відновити свій організм і мінімізувати ризики негативних наслідків.

Одразу після процедури необхідно:

відпочити впродовж 15 хв

у разі поганого самопочуття - повідомити персонал

з'їсти легку їжу та випити солодкий чай

Впродовж 2 год після донації - не варто сідати за кермо (машини, мотоцикла, скутера, велосипеда).

Впродовж 2-3 год після донації - не піднімати нічого важкого рукою, з якою брали кров.

Впродовж щонайменше 8 год після донації - не вживати алкогольних напоїв

Впродовж 12 год після донації - уникати інтенсивних фізичних навантажень.

Впродовж двох наступних діб:

часто й регулярно харчуватися

вживати підвищену кількість рідини

Одна з важливих умов відновлення після здачі крові - вживання їжі, багатої на залізо (йдеться передусім про продукти тваринного походження):

м'ясо (особливо червоне)

печінка

риба

різноманітні морепродукти

Якщо вищезгаданих продуктів ви не вживаєте, запаси заліза допоможуть поповнити:

шпинат

горох

броколі

квасоля

спаржа

тофу

хліб

крупи

макарони

Оскільки організм зможе засвоїти лише 10% заліза з рослинних джерел, покращити ситуацію допоможе вітамін С (він стимулює засвоєння заліза).

Найкращі харчові джерела вітаміну С - свіжа зелень та ягоди, цитрусові фрукти, капуста, свіжі помідори.

Медики також не рекомендують вживати чай або каву впродовж декількох годин після їжі, оскільки танін у цих напоях погіршує засвоєння заліза.

Негативно впливають на цей процес також: молочна продукція, клітковина, яйця та шоколад.

Резерв донорів

Потреба в донорській крові лишатиметься стабільно високою до перемоги у війні з країною-агресором. Саме тому в Україні було створено резерв донорів, який дозволяє спланувати прийом громадян залежно від нагальних потреб.

Перебуваючи в резерві, ви, по суті, просто чекаєте моменту, коли виникне потреба у крові вашої групи.

Зареєструватися в резерв варто для того, щоб: