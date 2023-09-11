Українські військові без медосвіти зможуть переливати кров, але є умова

Українські військові, які не мають медичної освіти, тепер зможуть проводити переливання крові. Для цього їм потрібно пройти навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

За інформацією відомства, згідно з рішенням уряду, в Україні розширять спеціальну програму навчання. Тепер у її рамках військових навчатимуть універсальним навичкам переливання крові. Тренінги хочуть проводити у окремих центрах крові.

У МОЗ наголошують, що така програма відповідає стандартам НАТО, оскільки в країнах Альянсу вчити бойових медиків без медичної освіти переливанню крові вважають нормою.

У відомстві пояснюють таке рішення тим, що далеко не кожен бойовий медик має медичну освіту. Тому нововведення дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов'язаних з крововтратою.

Доставка донорської крові на фронт

Нагадаємо, ще кілька місяців тому Кабінет міністрів України спростив доставку донорської крові на фронт. Тепер у кожному медичному підрозділі має бути людина, яка відповідає за такі постачання.

Таким чином, завдання медичних підрозділів звели до формування запитів та звітів.