Как подготовиться к сдаче крови. 5 неочевидных причин, которые могут помешать стать донором

Сколько крови нужно

В Украине пропагандируют добровольное бесплатное и регулярное донорство. Все желающие могут поделиться цельной кровью, эритроцитами, плазмой или тромбоцитами.

Согласно информации портала Donor.ua, в настоящее время для обеспечения потребностей пациентов необходимо не менее 2 млн регулярных доноров. На 1 тыс. населения требуется 31,5 донаций (реально кровь и компоненты крови активно сдают только 12 человек из соответствующего количества). Следовательно, кровь нужна постоянно.

Уточняется, что один донор за процедуру (взятие 450 мл крови занимает до 20 мин) может спасти до трех жизней.

Кого спасает донорство

Медики условно выделяют несколько основных групп людей, которым при разных обстоятельствах может потребоваться донорская кровь или ее компоненты:

пострадавшие от военных действий - военнослужащие и гражданские

жертвы серьезных аварий, несчастных случаев

пациенты во время хирургических операций

пострадавшие в результате стихийного бедствия, катастрофы

беременные (роженицы и новорожденные)

пострадавшие с ожогами (постоянные трансфузии плазмы как основной жидкости помогают восстановиться после ожогов разной степени)

онкобольные (для них переливание крови - часть терапии)

пациенты, имеющие заболевания крови (анемия, гемофилия и т.п.)

люди с хроническими недугами (для некоторых из них компоненты крови жизненно необходимы)

Кто может стать донором

Донором крови может стать любой дееспособный гражданин Украины (или иностранец, имеющий постоянный вид на жительство в нашем государстве) в возрасте от 18 лет.

Он должен пройти соответствующее медицинское обследование, заполнить специальную анкету донора и не иметь временных или абсолютных противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения.

Взятие крови или ее компонентов у донора разрешается только при условии, что его здоровью не будет причинено никакого вреда.

Временные противопоказания

Временные противопоказания по донорству крови и компонентам крови определены в приложении 3 Порядка медицинского обследования доноров крови и компонентов крови.

Временные противопоказания по донорству крови и ее компонентов

Если у донора обнаружили не вошедшие в перечень болезни, медицинский работник (врач-трансфузиолог, врач-терапевт) принимает решение о дальнейших действиях и может направить донора на дополнительные исследования и консультации с соответствующими специалистами.

Окончательное решение одобряется результатами консультационного заключения.

Абсолютные противопоказания

Критерии постоянного отстранения от донорства также определяются Порядком медицинского обследования доноров крови и (или) компонентов крови.

Абсолютные противопоказания по донорству (инфографика: Donor.ua)

Неочевидные причины, которые "забракуют" донора

Кроме абсолютно понятных, на первый взгляд, предостережений насчет донорства, существует также ряд неочевидных причин, по которым человеку могут отказать в сдаче крови.

Вес

Донорами крови в Украине не могут быть лица весом 50 кг и меньше. В некоторых центрах крови принимают людей с весом от 55-60 кг.

Если ваш вес вызывает сомнение, лучше проконсультироваться в конкретном центре и уточнить все необходимые детали.

Менструация у женщин

Согласно действующему законодательству, менструация не является противопоказанием для сдачи крови. Однако центры крови, чтобы не рисковать здоровьем женщин, советуют не сдавать кровь во время менструации - за 5 дней до ее начала и в течение 5 дней после.

Медики объясняют это тем, что масса тела женщин обычно меньше, чем у мужчин, поэтому потеря 450 мл для мужского организма преимущественно менее существенна, чем для женского.

Кроме того, в связи с менструациями организм женщин теряет больше железа, которое особенно важно компенсировать, если вы хотите сдавать кровь.

Перманентный макияж или татуировка

Сама по себе татуировка (или перманентный макияж) не является противопоказанием к донорству, однако существует временный интервал, в течение которого вам не позволят сдавать кровь. Речь идет об отстранении на 6 месяцев (или на 4 месяца при отрицательном результате NAT-теста на гепатит С).

Это связано с тем, что при нанесении татуировки существует риск занесения в организм инфекции (причем если болезнь только начинается и протекает в скрытой форме, анализы крови будут абсолютно нормальными, поскольку в организме еще не выработались необходимые антитела).

Пирсинг или иглотерапия

Пирсинг и иглотерапия также не ограничивают доноров, если были сделаны за как минимум 6 месяцев до сдачи крови.

Как и в случае с татуировками, процедуры пирсинга или иглотерапии связаны с прокалыванием кожи. Поэтому опять же существует риск заражения инфекцией, которая с кровью донора позже может попасть к пациенту.

Стоматологическое лечение

Если имело место незначительное лечение у стоматолога или зубного гигиениста - вас отстранят от донорства до следующего дня.

Удаление зуба, лечение корневых каналов или другое подобное лечение считают незначительным хирургическим вмешательством.

Планирование донации

Если у вас нет никаких противопоказаний к донорству и вы готовы сделать доброе дело, необходимо:

выбрать удобный для вас центр крови (или конкретного реципиента)

запланировать донацию на удобные для вас день и время

подготовиться к сдаче крови (ее элементов)

Чтобы пойти на процедуру, не нужно сдавать никаких анализов или приносить медицинские справки.

Поделиться кровью можно даже в том случае, если вы не знаете свою группу. В центрах крови производят медосмотр и определяют ее.

Идя на процедуру обязательно нужно не забыть взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины и идентификационный код). Здесь может пригодиться приложение "Дія".

Как подготовиться к сдаче крови

Употребленная донором перед сдачей крови пища имеет чрезвычайно важное значение. Если у вас обнаружат определенные "неполезные" вещества в крови, то ее просто не перельют пациентам.

Неправильное питание оказывает влияние на качество крови, поэтому является противопоказанием к сдаче крови. Доноры должны ежедневно получать определенное количество белков, жиров, железа, минеральных солей, пить достаточно жидкости и соблюдать надлежащую калорийность рациона. Причем следить за своим питанием необходимо не только в преддверии процедуры донации крови, а постоянно.

Результатом нарушения донорской диеты может стать не просто изменение анализа крови, но и риск для жизни другого человека.

Что употреблять перед донацией нельзя

За трое суток (72 ч) до донации:

черника

За двое суток (48 ч) до донации:

копченая, острая, пряная и жареная пища

свекла

чипсы, сухарики, снеки

халва, семена

кетчуп, майонез, другие соусы и маринады

сладкие магазинные напитки

алкоголь, энергетические напитки

За полтора дня (36 ч) до донации:

колбасные изделия

За сутки (24 часа) до донации:

молочные продукты и яйца

орехи, финики и бананы

соления

Кроме того, за 24-72 часа до донации нужно воздержаться от употребления лекарственных средств (относительно исключений лучше посоветоваться с врачом).

За 4-5 часов до донации и в течение 12 часов после нее нежелательно пить кофе.

По меньшей мере за 2 часа до донации и 2 часа после - необходимо воздержаться от курения.

Что есть и пить рекомендуют

Перечень рекомендованных продуктов гораздо меньше, но более полезен для здоровья донора.

За 2-3 часа до процедуры - легкий завтрак:

вареные крупы на воде

макаронные изделия без добавления сливочного масла

хлеб

сушка

сухари (не магазинные изделия и снеки)

овсяное печенье

Допускается также употребление пропаренной рыбы и отварного мяса нежирных сортов. Однако некоторые центры крови настаивают на полном отказе от рыбы и мяса в преддверии донации (этот момент лучше уточнить на этапе планирования кровосдачи).

Непосредственно перед сдачей крови необходимо выпить порцию напитка (воды, сладкого чая, компота из сухофруктов).

Восстановление после донации

После донации желательно избегать интенсивных физических нагрузок, управления автомобилем и другой техникой, требующей повышенной концентрации. Важно восстановить свой организм и минимизировать риски отрицательных последствий.

Сразу после процедуры необходимо:

отдохнуть в течение 15 мин

в случае плохого самочувствия - сообщить персонал

съесть легкую пищу и выпить сладкий чай

В течение 2 ч после донации - не стоит садиться за руль (машины, мотоцикла, скутера, велосипеда).

В течение 2-3 ч после донации - не поднимать ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь.

В течение по меньшей мере 8 ч после донации - не употреблять алкогольные напитки.

В течение 12 часов после донации - избегать интенсивных физических нагрузок.

В течение двух суток:

часто и регулярно питаться

употреблять повышенное количество жидкости

Одно из важных условий восстановления после сдачи крови - употребление пищи, богатой железом (речь идет прежде всего о продуктах животного происхождения):

мясо (особенно красное)

печень

рыба

разнообразные морепродукты

Если упомянутых продуктов вы не употребляете, запасы железа помогут пополнить:

шпинат

горох

брокколи

фасоль

спаржа

тофу

хлеб

крупы

макароны

Поскольку организм сможет усвоить всего 10% железа из растительных источников, улучшить ситуацию поможет витамин С (он стимулирует усвоение железа).

Лучшие пищевые источники витамина С - свежая зелень и ягоды, цитрусовые фрукты, капуста, свежие помидоры.

Медики также не рекомендуют употреблять чай или кофе в течение нескольких часов после еды, поскольку танин в этих напитках ухудшает усвоение железа.

Отрицательно влияют на этот процесс также: молочная продукция, клетчатка, яйца и шоколад.

Резерв доноров

Потребность в донорской крови будет оставаться стабильно высокой до победы в войне со страной-агрессором. Именно поэтому в Украине был создан резерв доноров, позволяющий спланировать прием граждан в зависимости от неотложных потребностей.

Находясь в резерве, вы, в сущности, просто ждете момента, когда возникнет потребность в крови вашей группы.

Зарегистрироваться в резерв следует для того, чтобы: