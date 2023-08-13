Ця група крові вважається "найгіршою". І ось - чому

В деяких культурах навіть вважають, що від групи залежить темперамент, характер, індивідуальні особливості. Ви можете в це вірити чи ні, але знати про свою групу, її переваги і недоліки все ж треба.

Група крові і резус-фактор наслідуються нами від батьків і залишаються незмінними протягом життя. Знання належності до групи і резусу вкрай важливе, адже в екстреній ситуації може врятувати життя вам чи іншій людині.

Про те, яка кров вважається "найгіршою", які групи найменш і найбільш поширені у світі та в Україні - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Які бувають групи

Існує чотири групи крові за системою AB0. Вони залежать від наявності чи відсутності на поверхні червоних кров'яних тілець (еритроцитів) спеціальних антигенів: А та В.

Еритроцит може мати тільки антиген А (ІІ група крові), тільки антиген В (ІІІ група крові) або і А, і В одночасно (IV група крові). Якщо ж на поверхні еритроцитів немає жодного з цих антигенів, він належить до І (0) групи крові.

Групи позначають римськими цифрами, а в дужках вказується набір антигенів чи їх відсутність: І (0), ІІ (А), III (B), IV (AB).

До початку 20-го століття ніхто й гадки не мав, що кров може бути різною. Переворот у цій царині знань зробив австрійський лікар Карл Ландштейнер, який виявив і дослідив три антигени А, В і С.

У 1900 році він поставив незвичайний експеримент. Взявши кров у себе й п'яти своїх співробітників, відділив сироватку від еритроцитів за допомоги центрифуги й змішав окремі зразки еритроцитів з сироваткою крові різних осіб та власної. Деякі сироватки склеювали еритроцити, а деякі - ні. Залежно від наявності або відсутності цієї реакції (аглютинації) і були виявлені групи крові.

Крім групи визначається резус-фактор, який може бути "позитивний" і "негативний", і позначається Rh + або Rh -

Резус-належність еритроцитів визначається за наявністю у людини антигену Rh0 (D). Людей, в чиїх еритроцитах цей антиген наявний, відносять до резус-позитивних, а за його відсутності - до резус-негативних.

Яка група найбільш і найменш поширена

За статистикою, найпоширенішою у світі є перша група крові (0): до неї належать 33,5 % населення Землі. Найменш поширеною є четверта група крові (АВ) - усього 5 % населення. При цьому розподіл поширеності людей з певним типом крові має свої відмінності у різних країнах.

В українців найпоширенішою групою є друга (А) - 40 %. Далі йдуть перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.

Сумісність груп крові

При переливанні крові донор та реципієнт крові повинні мати "сумісні" групи крові та резус-фактори. У середині двадцятого століття вважалося, що група 0 (I) Rh (-) сумісна зі всіма групами. Люди з цією групою та Rh-фактором крові вважались "універсальними" донорами.

Але нині від цього відмовилися. Зараз переливають кров, щоб збігалася і група, і резус. А також роблять індивідуальну пробу на сумісність.

Яка група крові - найгірша

"Найгіршою" довгий час вважалася кров, яку не можна перелити нікому, крім людини з такою ж групою і резусом. Це група АВ (IV) Rh (-), тобто "четверта негативна". Людей з такою групою найменше у світі.

Тепер же, коли кров донора і реципієнта має повністю збігатися, така кров є цінною, бо зустрічається рідко. Але "четверта" негативна - не найрідкісніша кров у світі.

Хто такі Rhnull люди

Найрідкіснішу кров у світі мають люди "Rhnull" - вони мають нульовий резус. У 1961 році австралійські вчені виявили людини з нульовим резус-фактором (Rh null) - на мембрані еритроцитів в його крові були відсутні всі можливі антигени системи.

Нульовий резус-фактор зустрічається настільки рідко, що за останні 57 років в світі виявлено лише 43 його носія. Таку кров навіть називають "золотою".

Її можна перелити людині з будь-яким резус-фактором, оскільки вона вважається універсальною. А от знайти донора для людей з Rhnull майже неможливо. Ось чому людям, які мають "золоту кров", рекомендується здавати її "профілактично" на випадок, якщо їм колись знадобиться переливання, або якщо іншій людині з цією групою воно буде потрібне.

Коли негативний резус - це погано

Наявність негативного резусу (при будь-якій групі крові) може бути поганим для жінки при вагітності.

Якщо у плода він - позитивний, виникає так званий "резус-конфлікт". Це ускладнення вагітності, яке потребує додаткового контролю.

Незвичний факт про групи крові

В культурі японців дуже поширене вірування, що характер людини дуже залежить від групи крові. В них існує система на кшталт наших знаків Зодіаку. Ба, навіть рішення про одруження чи прийняття людини на роботу приймається з огляду на її групу крові.