Як підготуватись до НМТ в онлайн режимі: топові поради від експертів

Для вступу у ВНЗ випускники шкіл мають скласти НМТ. Цьогоріч тестування розпочнеться у травні і складатиметься із чотирьох предметів - української мови, історії України, математики та ще одного предмета на вибір майбутнього абітурієнта.

Про те, як підготуватись до НМТ онлайн, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання " Освіта.юа ".

Збірник тестів ЗНО-онлайн

Багато старшокласників віддають перевагу онлайн-підготовці НМТ, бо через війну важко спланувати заняття офлайн. У мережі вже є багато доступних матеріалів, якими можна користуватись на безкоштовній основі.

Однією із наймасштабніших платформ із підготовки випускників є сайт для проходження тестів ЗНО. На цьому ресурсі подано тести, які були на ЗНО 2007-2023 років.

На сайті доступні завдання із:

української мови та літератури

математики

історії України

географії

біології

хімії

фізики

англійської

французької

німецької

іспанської

Як виконувати завдання ЗНО/НМТ

На цьому сайті алгоритм виконання завдань максимально наближений до реальних умов складання НМТ. Так випускники не лише підготуються до конкретних предметів, а й зможуть опанувати технологію проходження тесту.

Це допоможе заощадити час для виконання завдань, оскільки учасники НМТ вже знатимуть процедуру проходження завдань.

Після проходження тесту надаються правильні відповіді

Після того, як випускники виконають усі завдання ЗНО, їм сайт покаже правильні відповіді. Таким чином вони зможуть оцінити власні знання, та визначити, яким темам слід приділити більше уваги.

Також вони зможуть дізнатися, скільки часу витратили на проходження ЗНО. Це важливо, щоб під час реального проходження тесту випускник розумів, скільки часу приділяти завданням, щоб все встигнути.

На сайті можна проходити завдання тематичними блоками. Також на сайті є можливість проходити відразу всі тести зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмета. Для цього треба вибрати зелений прямокутник після переліку сесій ЗНО усіх років.

При такому проходженні учень отримає одразу правильну відповідь на те чи те запитання й не чекатимуть проходження всього тесту.

Пояснення до завдань

Важливо, що після кожного завдання є коментарі. У поясненнях подано теоретичні відомості до конкретного запитання, зазначено, знання з яких тем будуть перевірені й оцінені, а також, які помилки найчастіше допускають випускники у цьому завданні.