Как подготовиться к НМТ в онлайн режиме: топовые советы от экспертов

Для поступления в ВУЗы выпускники школ должны сдать НМТ. В этом году тестирование начнется в мае и будет состоять из четырех предметов - украинского языка, истории Украины, математики и еще одного предмета, который выбирает будущий абитуриент.

Об том, как подготовиться к НМТ онлайн, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания " Освіта.юа ".

Сборник тестов ВНО-онлайн

Многие старшеклассники предпочитают онлайн-подготовку НМТ, потому что из-за войны трудно спланировать занятия офлайн. В сети уже есть много доступных материалов, которыми можно пользоваться на бесплатной основе.

Одной из самых масштабных платформ подготовки выпускников является сайт для прохождения тестов ВНО. На этом ресурсе поданы тесты, которые были на ВНО 2007-2023 годов.

На сайте доступны задания с:

украинского языка и литературы

математики

истории Украины

географии

биологии

химии

физики

английского

французского

немецкого

испанского

Как выполнять задачи ВНО/НМТ

На этом сайте алгоритм выполнения заданий максимально приближен к реальным условиям сдачи НМТ. Так выпускники не только подготовятся к конкретным предметам, но и смогут овладеть технологией прохождения теста.

Это поможет сэкономить время для выполнения задач, поскольку участники НМТ будут уже знать процедуру прохождения задач.

После прохождения теста даются правильные ответы

После того, как выпускники выполнят все задания ВНО, им сайт покажет правильные ответы. Таким образом, они смогут оценить собственные знания и определить, каким темам следует уделить больше внимания.

Также они смогут узнать, сколько времени потратили на прохождение ВНО. Это важно, чтобы во время реального прохождения теста выпускник понимал, сколько времени уделять заданиям, чтобы все успеть.

На сайте можно проходить задание по тематическим блокам. Также на сайте есть возможность проходить сразу все тесты внешнего независимого оценивания по конкретному предмету. Для этого нужно выбрать зеленый прямоугольник после перечня сессий ВНО всех лет.

При таком прохождении ученик получит правильный ответ на тот или иной вопрос сразу и не будет ждать прохождения всего теста.

Объяснение к заданиям

Важно, что после каждого задания есть комментарии. В объяснениях представлены теоретические сведения к конкретному вопросу, указано, знания по каким темам будут проверены и оценены, а также, какие ошибки чаще всего допускают выпускники в этом задании.