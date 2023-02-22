Як підготувати автомобіль до весни: 8 обов'язкових процедур

Помийте днище та кузов

У кінці зими варто віддати машину на автомийку для ретельного очищення її днища та кузова після поїздок по снігу.

Попросіть, аби спеціалісти перевірити корпус авто на наявність слідів окислення. Якщо такі є, то їх потрібно обробити спеціальним засобом захисту від корозії. У випадку серйозних пошкоджень доведеться робити нове покриття.

Замініть шини

Зимову гуму на літню рекомендують замінювати, коли температура повітря тримається не нижче +5... +7 градусів. Багато водіїв, щоб убезпечити себе від непередбачених перепадів погоди, змінюють шини тільки у кінці березня.

Проте зимова гума дорожча за літню, та й шипи зношуються швидше при їзді по голому асфальту. Врахуйте і те, що вони не призначені для експлуатації за плюсових температур.

Також варто перевірити колісні диски, чи вони не деформувались за зиму та чи нема ознак корозії.

Очистьте скло і дзеркала

Взимку лобове скло може покриватися мікротріщинами. У них накопичується бруд, сіль та хімічні реагенти. Тому важливо регулярно якісно очищувати поверхні, так скло і дзеркала прослужать довше.

Перевірте двірники

Взимку склоочисники працюють активніше, ніж в інші періоди. З часом гума може втрачати якість. Перевірте стан двірників, якщо є явні пошкодження, то бажано купити нові пристрої.

Замініть мастила і фільтри

Стежте за вчасною заміною мастила - це потрібно робити через кожних 10-15 тисяч км. Також не забувайте про фільтри.

Якщо ви використовуєте зимове мастило, а не всесезонне, тоді теж подбайте про заміну.

Перевірте гальма

Скоріш за все, якби були із гальмами проблеми, ви б уже це помітили. Проте все одно варто звернути увагу на наступні моменти:

протікання гальмівних рідин;

герметичність гальмівних шлангів;

рівень гальмівної рідини.

Гальмівна рідина поглинає вологу, за зиму вона накопичує багато води. Як наслідок авто може не загальмувати у потрібний момент. Спеціалісти радять змінювати рідину раз на пів року.

Відрегулюйте розвал-сходження

Після зими багато водіїв помічають появу люфту в кермовому управлінні - автомобіль відводить убік на підвищених швидкостях. Якщо виникла подібна проблема, то треба відрегулювати розвал-сходження. Це можна зробити на будь-якому СТО.

Продіагностуйте ходову частину

Взимку на ходову частину та підвіску автомобіля йде більше навантаження. Після закінчення сезону варто зробити повноцінну діагностику в автосервісі та перевірити, у якому стані вузли конструкції.

Потрібно, щоб майстри перевірили усі сайлент-блоки, важелі, втулки стабілізаторів та інші деталі, які швидко зношуються.