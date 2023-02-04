Пробили колесо, а запаски немає: як можна доїхати до місця призначення

Інколи так трапляється, що в найнеочікуваніший момент на дорозі може пробитись колесо. На такі випадки треба мати "запаску", але якщо її нема, то вихід є.

Як можна доїхати з пробитим колесом - читайте в матеріалі Styler нижче .

Що робити, якщо немає запаски

Потрібно зняти пробите колесо і уважно його оглянути. Якщо з шини стирчить цвях чи шуруп, то спробуйте його просто повільно вкрутити глибше.

Однак, якщо прокол відразу виявити не вдалося, то накачайте колесо і, поливаючи водою, знайдіть пошкоджене місце і закрутіть в отвір саморіз.

Також можна вивернути золотник, налити в колесо літр води і накачати до необхідного тиску.

Чи можна їхати на пробитому колесі

Їхати на повністю спущеному колесі можна зі швидкістю пішохода. Тобто близько 10 кілометрів на годину.

Однак, важливо знати, що гума так псується досить швидко - буквально за кілька кілометрів вона вже буде повністю непридатною для подальшого використання.

До того ж так їхати дуже небезпечно, оскільки автомобіль майже некерований. Окрім того, коли гума вже почне руйнуватись, її частини можуть пошкодити інші елементи автомобіля.

Дуже важливо перед дорогою, а особливо якщо вона буде довгою, перевірити, чи все необхідне ви взяли з собою, щоб точно бути готовим до різних пригод.

Зняття і заміна старого колеса - справа не легка. Тому водіям варто бути готовим до будь-яких ситуацій.