Как подготовить автомобиль к весне: 8 обязательных процедур

Помойте днище и кузов

В конце зимы следует отдать машину на автомойку для тщательной очистки ее днища и кузова после поездок по снегу.

Попросите, чтобы специалисты проверили корпус авто на наличие следов окисления. Если они есть, то их нужно обработать специальным средством защиты от коррозии. В случае серьезных повреждений придется делать новое покрытие.

Замените шины

Зимнюю резину на летнюю рекомендуют заменять, когда температура воздуха держится не ниже +5...+7 градусов. Многие водители, чтобы обезопасить себя от непредвиденных перепадов погоды, меняют шины только в конце марта.

Однако зимняя резина дороже летней, да и шипы изнашиваются быстрее при езде по голому асфальту. Учтите и то, что они не предназначены для эксплуатации при плюсовых температурах.

Также следует проверить колесные диски, не деформировались ли они за зиму и нет ли признаков коррозии.

Очистите стекло и зеркала

Зимой лобовое стекло может покрываться микротрещинами. В них скапливаются грязь, соль и химические реагенты. Поэтому важно регулярно качественно очищать поверхности, так стекло и зеркала прослужат подольше.

Проверьте дворники

Зимой стеклоочистители работают более активно, чем в другие периоды. Со временем резина может терять качество. Проверьте состояние дворников, если есть явные повреждения, желательно купить новые устройства.

Замените смазки и фильтры

Следите за своевременной заменой смазки - это нужно делать через каждые 10-15 тысяч км. Также не забывайте о фильтрах.

Если вы используете зимнюю смазку, а не всесезонную, тогда тоже позаботьтесь о замене.

Проверьте тормоз

Скорее всего, будь с тормозами проблемы, вы бы уже это заметили. Но все равно следует обратить внимание на следующие моменты:

протекание тормозных жидкостей;

герметичность тормозных шлангов;

уровень тормозной жидкости.

Тормозная жидкость впитывает влагу, за зиму она накапливает много воды. Как следствие, авто может не затормозить в нужный момент. Специалисты советуют менять жидкость раз в полгода.

Отрегулируйте развал и схождение

После зимы многие водители замечают появление люфта в рулевом управлении - автомобиль отводит в сторону на повышенных скоростях. Если возникла подобная проблема, то нужно отрегулировать развал и схождение. Это можно сделать на любом СТО.

Сделайте диагностику ходовой части

Зимой на ходовую часть и подвеску автомобиля идет большая нагрузка. После окончания сезона следует произвести полноценную диагностику в автосервисе и проверить, в каком состоянии узлы конструкции.

Нужно, чтобы мастера проверили все сайлент-блоки, рычаги, втулки стабилизаторов и другие быстро изнашиваемые детали.