Як пережити перехід на зимовий час: до переведення годинників ще є час підготуватися

Щорічно ми переводимо годинники у жовтні на зимовий час. Традиційно – в останню неділю жовтня і цього року стрілки потрібно буде покрутити 30 числа.

Як правильно підготуватися до переведення годинника, щоб організм не відчув сильний стрес - читайте в матеріалі нижче.

Коли будемо переводити годинник

На зимовий час 2022 року ми переходитимемо в неділю, 30 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Всі електронні гаджети переведуть годинник автоматично, а от із механічними гаджетами доведеться справлятися вручну. Також доведеться вручну перевести на тих приладах, які не мають підключення до інтернету.

30 жовтня варто враховувати переведення часу під час планування зустрічей та поїздок. Транспорт курсуватиме за зимовим часом після 4 години ранку - візьміть на замітку.

Переведення годинника та фізичний дискомфорт

Багато людей після переведення годинника відчувають фізичний дискомфорт - майже цілий тиждень у них проходить процес адаптації й в ці дні може бути сонливість, головний біль, недосипання, дратівливість, млявість, зниження концентрації та уважності. Можуть бути проблеми із серцево-судинною системою та тиском.

Річ у тому, що при переведенні годинника змінюються циркадні ритми (біологічний годинник) людини. А це призводить до фізичного стресу для організму.

Як підготуватися до переведення годинників

За тиждень-днів 10 до переведення годинника почніть змінювати свій спосіб життя: лягайте спати щодня на 10 пізніше раніше, ніж звичайно, і прокидайтеся на 10-15 хвилин пізніше звичайного. Зсув часу будильника допоможе вам пройти цей процес м'яко і безболісно.

Варто також зсунути звичайні процедури та прийом їжі - зранку та ввечері.

Намагайтеся провітрювати щоденно приміщення, в яких ви довго перебуваєте і приділите час прогулянкам на свіжому повітрі більше звичайного - додайте +15-30 хвилин щодня. Це допоможе наситити ваш організм киснем та зміцнить.

Не забувайте про зарядку вранці та фізичні навантаження хоча б три рази на тиждень. Якщо у вас немає часу на відвідування залу або вправи вдома, то активно використовуйте велосипед і намагайтеся кілька разів на тиждень сходити в басейн.

Додайте до раціону ситні та корисні страви, використовуйте овочі та фрукти. Пийте достатню кількість води.

Строго дотримуйтесь норм повноцінного сну – не менше 7-9 годин на добу. Для дітей, підлітків та людей старшого віку – не менше 8-10 годин на добу.

Після переведення годинника додайте в ранкові звички контрастний душ, щільний та поживний сніданок і постарайтеся не виходити з дому, поки повністю не прокинетеся – у перші дні переходу на зимовий час збільшується кількість ДТП та травм.