Как пережить переход на зимнее время: до перевода часов еще есть время подготовиться

Ежегодно мы переводим часы в октябре на зимнее время. Традиционно - в последнее воскресенье октября и в этому году стрелки нужно будет покрутить 30 числа.

Как правильно подготовиться к переводу часов, чтобы организм не почувствовал сильный стресс - читайте в материале ниже.

Когда будем переводить часы

На зимнее время в 2022 году мы будем переходить в воскресенье, 30 октября. В 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Все электронные гаджеты переведут часы автоматически, а вот с механическими гаджетами придется справляться вручную. Также придется вручную переводить на тех приборах, которые не имею подключения к интернету.

30 октября стоит учитывать перевод времени при планировании встреч и поездок. Транспорт будет курсировать по зимнему времени после 4 часов утра - возьмите на заметку.

Перевод часов и физический дискомфорт

Многие люди после перевода часов ощущают физический дискомфорт - почти целую неделю у них проходит процесс адаптации и в эти дни может быть сонливость, головные боли, недосып, раздражительность, вялость, снижение концентрации и внимательности. Могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой и давлением.

Дело в том, что при переводе часов изменяются циркадные ритмы (биологические часы) человека. А это приводит к физическому стрессу для организма.

Как подготовиться к переводу часов

За неделю-дней 10 до перевода часов начните менять свой образ жизни: ложитесь спать каждый день на 10 минут позже обычного и просыпайтесь на 10-15 минут позже обычного. Сдвигание время будильника поможет вам пройти этот процесс мягко и безболезненно.

Стоит сдвинуть также ежедневные процедуры и приемы пищи - утром и вечером.

Старайтесь проветривать ежедневно помещения, в которых вы долго находитесь и уделите время прогулкам на свежем воздухе больше обычного - добавьте +15-30 минут ежедневно. Это поможет насытить ваш организм кислородом и укрепит.

Не забывайте о зарядке по утрам и физических нагрузках хотя бы три раза в неделю. Если у вас нет времени на посещение зала или упражнения дома, то активно используйте велосипед и старайтесь пару раз в неделю сходить поплавать в бассейн.

Добавьте в рацион сытные и полезные блюда, используйте овощи и фрукты. Пейте достаточное количество воды.

Строго придерживайтесь норм полноценного сна - не менее 7-9 часов в сутки. Для детей, подростков и людей старшего возраста - не менее 8-10 часов в сутки.

После перевода часов добавьте в утренние привычки контрастный душ, плотный и питательный завтрак и постарайтесь не выходить из дома, пока полностью не проснетесь - в первые дни перехода на зимнее время увеличивается количество ДТП и травм.