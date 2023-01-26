Как проверить качество сливочного масла: самые простые способы

Сливочное масло используют почти в каждом доме - для приготовления пищи, в каши, на бутерброды, для выпечки. И этот продукт в Украине часто подделывают. В сливочном масле должны быть жиры животного происхождения и только натуральные компоненты. Но это главное правило некоторые производители не выполняют.

Как понять, что с маслом что-то не так и проверить его на возможную подделку - читайте в материале Styler.

Каким должно быть качественное масло?

Качественное сливочное масло из коровьего молока должно быть желтовато-белого оттенка. Белое масло может быть только при производстве из козьего молока. В других случаях белоснежный цвет масла - признак фальсификата.

Кроме того, натуральное домашнее масло, которое делают из молока, полученного с весны по осень, имеет более желтый оттенок - благодаря каротину, который корова получает из свежей травы. Нечестные производители специально добавляют в масло специальные красители, которые делают его более желтым.

Цвет масла должен быть однородным, без полос. Запаха быть не должно, чем ярче аромат - тем больше риска, что в нем есть ароматизаторы и заменители вкуса.

Как проверить качество масла

Способ 1. Заморозьте сливочное масло, а потом достаньте и попробуйте нарезать ножом. Качественное масло будет крошиться и ломаться, а подделка будет поддаваться ножу.

Способ 2. Возьмите кусочек масла и залейте его кипятком, подождите полного растворения. Качественное масло даст в воде молочный оттенок и на поверхности будет пленка молочного жира, а не растительного масла.

Способ 3. Поместите масло в морозильную камеру. Обратите внимание на влагу и цвет после - у настоящего масла на поверхности появляются капли воды. А цвет становится более желтым.

Способ 4. Возьмите кусочек масла и бросьте на разогретую сковороду. Настоящее масло будет пениться и появится аромат молока. Если масло начнет растекаться и пригорать - в его составе есть пальмовое масло.

Способ 5. Нагрейте водку до 60 градусов и залейте ею кусочек масла. Если водка стала насыщенного желтого цвета, то в масле точно есть искусственные красители.