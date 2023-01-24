Будьте обережні з квашеною капустою! Кому її їсти категорично не можна
Квашена капуста взимку стає одним із найкращих джерел вітамінів, мінералів та корисних речовин. У ній міститься багато вітаміну С, вітаміни групи B, кальцій, цинк, селен, залізо, йод, фосфор та натрій.
Проте фахівці стверджують, що не для всіх людей така капуста корисна і для деяких її вживати протипоказано. Для кого вона може бути небезпечною, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці Facebook.
Чому квашена капуста може бути небезпечною
У процесі приготування такої капусти можуть утворюватись сполуки, які негативно впливають на здоров'я людини.
По-перше, це сіль, яка викликає набряклість і може спровокувати підвищення тиску.
По-друге, квашена капуста може швидко виводити йод з організму і це призводить до проблем із щитовидною залозою.
Третя проблема: при певних захворюваннях шлунково-кишкового тракту квашена капуста викликає біль у шлунку.
Кому квашену капусту їсти не можна
Варто обмежити капусту в раціоні людям із нирковокам'яною хворобою.
Не варто вживати капусту при панкреатиті.
Небажано її їсти людям при загостренні виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки.
Не можна капусту їсти при ентероколіті - вона може стати причиною здуття живота та метеоризму.
Не варто їсти таку капусту після операцій на шлунку та дітям до 2 років – грубі волокна роблять таку страву важкою для перетравлення.
Мамам, що годують, варто утриматися від такої капусти в раціоні.
При певних проблемах зі шлунком або гіпертонії, квашену капусту можна потушкувати - так ризик проблем буде зведений до мінімуму.
Яку капусту їсти не можна нікому
Небезпечно вживати капусту, яка тільки почала бродити. Через 2-3 дні у ній утворюються бактерії, які можуть впливати на роботу шлунка та щитовидної залози.
Якщо у квашеної капусти закінчився термін придатності, її зовнішній вигляд не дуже приємний, смак відрізняється – категорично не можна вживати. Це може призвести до отруєння.
Також експерти не рекомендують їсти квашену капусту після 18:00. І рекомендована добова норма - не більш як 150 -200 г.
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