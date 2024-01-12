Українські пенсіонери можуть отримати до 300 гривень надбавки: як її нараховують
З 1 січня в Україні зріс прожитковий мінімум, а з ним підвищили пенсії та деякі надбавки до них. Тож, певна категорія пенсіонерів має право отримати додаткових 292 гривні надбавки.
Кому нараховується надбавка, повідоммляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на документ на сайті ВРУ.
Хто може отримати надбавку до пенсії
Прожитковий мінімум в Україні для непрацездатних осіб збільшився до 2361 гривні, в той час, як загальний прожитковий мінімум на особу на місяць тепер становить 2 920 гривень.
Через це збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Згідно із Законом про донорство крові, Почесні донори України мають право на 10% надбавки до пенсії від прожиткового мінімуму на особу, що наразі дорівнює 292 гривням.
Кому видається статус почесного донора
Статус Почесного донора України надається громадянам, які безкоштовно здали 40 доз цільної крові або компонентів крові, отриманих методом аферезу, або 60 доз плазми.є
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
- до 2000 гривень - 0,6%, 64 601 особа, середня пенсія - 1 234,09 гривень,
- від 2001 до 3000 гривень - 29,1%, 3 058 670 осіб, середня пенсія - 2 618,7 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень - 21,3%, 2 234 970 осіб, середня пенсія - 3 546,54 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень - 14,9%, 1 567 785 осіб, середня пенсія - 4 406,45 гривень,
- від 5001 до 10000 гривень - 23,2%, 2 439 503 особи, середня пенсія - 6 841,75 гривень,
- понад 10 000 гривень - 10,9%, 1 151 008 осіб, середня пенсія - 14 786,47 гривень.
Раніше ми писали про те, на скільки зросли пенсії в Україні у 2024 році.
Читайте також про те, на які вакансії шукають українок у Польщі.