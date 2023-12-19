Як отримати статус "дитина війни" і яку допомогу він передбачає

Хто може отримати статус "дитина війни"

Цей статус дитина може отримати, якщо:

зазнала поранення, контузії чи отримала каліцтво

зазнала фізичного, сексуального насильства

була викрадена або незаконно вивезена за межі України

залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань

незаконно утримувалася, зокрема в полоні

зазнала психологічного насильства

Наслідками воєнних дій для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. Під час надання дитині статусу заявник має вказати обставину, яка мала найбільший негативний вплив на здоров’я та розвиток дитини.

Як оформити цей статус

Якщо дитина відповідає вищезазначеним умовам, тоді слід звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.

Для оформлення статусу потрібно надати пакет документів, що підтверджує обставини та наслідки негативного впливу на здоров’я дитини. Якщо дитина ще не досягла 14-річного віку, то заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни. Діти старше 14 років можуть самостійно звертатись у відповідні органи щодо присвоєння статусу.

Рішення про надання статусу "дитини війни" ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви.

Наголосимо, що досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Дані щодо постраждалих дітей, станом на початок вересня 2023 року (фото: Facebook/Офіс Омбудсмана України)

Яка допомога передбачена для цієї категорії дітей

Неповнолітні українці, які отримали статус "дитина війни", мають право на такі ж пільги та допомогу, що й ВПО. А саме на:

щорічну фінансову допомогу на оздоровлення, розмір та порядок надання якої встановлюється Кабміном

компенсацію витрат, пов’язаних з отриманням психологічної допомоги

державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти

Також "діти війни" мають право безкоштовно харчуватися у навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Цей статус може передбачати деякі додаткові пільги, які визначають на місцевому рівні.

Зазначимо, що нерідко у мережі поширюють інформацію про те, що "дітям війни" дають знижки на оплату комунальних чи призначають додаткові виплати від держави, але це фейки.