Як отримати статус "дитина війни" і яку допомогу він передбачає

Тисячі українських дітей постраждали внаслідок російської воєнної агресії, починаючи із 2014 року. Неповнолітні, які безпосередньо отримали фізичні чи психологічні травми, можуть оформити статус "дитина війни".
Про те, як отримати цей статус та яку допомогу у його рамках надають, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на постанову Кабміну № 268.
Цей статус дитина може отримати, якщо:
Наслідками воєнних дій для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. Під час надання дитині статусу заявник має вказати обставину, яка мала найбільший негативний вплив на здоров’я та розвиток дитини.
Якщо дитина відповідає вищезазначеним умовам, тоді слід звернутися за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування.
Для оформлення статусу потрібно надати пакет документів, що підтверджує обставини та наслідки негативного впливу на здоров’я дитини. Якщо дитина ще не досягла 14-річного віку, то заяву за неї подають батьки, найближчі родичі чи опікуни. Діти старше 14 років можуть самостійно звертатись у відповідні органи щодо присвоєння статусу.
Рішення про надання статусу "дитини війни" ухвалюється протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви.
Наголосимо, що досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.
Неповнолітні українці, які отримали статус "дитина війни", мають право на такі ж пільги та допомогу, що й ВПО. А саме на:
Також "діти війни" мають право безкоштовно харчуватися у навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Цей статус може передбачати деякі додаткові пільги, які визначають на місцевому рівні.
Зазначимо, що нерідко у мережі поширюють інформацію про те, що "дітям війни" дають знижки на оплату комунальних чи призначають додаткові виплати від держави, але це фейки.
Раніше ми писали про те, що деякі діти можуть відпочити та оздоровитись на кошт держави.
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