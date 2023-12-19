Как получить статус "ребенок войны" и какую помощь он предусматривает

Тысячи украинских детей пострадали в результате российской военной агрессии, начиная с 2014 года. Несовершеннолетние, которые непосредственно получили физические или психологические травмы, могут оформить статус "ребенок войны".
О том, как получить этот статус и какую помощь в его рамках оказывают, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на постановление Кабмина №268.
Этот статус ребенок может получить, если:
Последствиями военных действий для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства. При предоставлении ребенку статуса заявитель должен указать обстоятельство, оказавшее наибольшее негативное влияние на здоровье и развитие ребенка.
Если ребенок отвечает вышеуказанным условиям, то следует обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.
Для оформления статуса необходимо предоставить пакет документов, подтверждающий обстоятельства и последствия негативного влияния на здоровье ребенка. Если ребенок еще не достиг 14-летнего возраста, то заявление за него подают родители, ближайшие родственники или опекуны. Дети старше 14 лет могут самостоятельно обращаться в соответствующие органы для присвоения статуса.
Решение о предоставлении статуса "ребенок войны" принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления.
Отметим, что достижение человека совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.
Несовершеннолетние украинцы, получившие статус "ребенок войны", имеют право на такие же льготы и помощь, что и ВПЛ. А именно на:
Также "дети войны" имеют право бесплатно питаться в учебных заведениях, независимо от подчинения, типов и форм собственности. Этот статус может предусматривать некоторые дополнительные льготы, определяемые на местном уровне.
Отметим, что нередко в сети распространяют информацию о том, что "детям войны" дают скидки на оплату коммунальных или назначают дополнительные выплаты от государства, но это фейки.
Ранее мы писали о том, что некоторые дети могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства.
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