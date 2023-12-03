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Відпочинок та оздоровлення дітей за кошти держави: хто і як може скористатись програмою

Неділя 03 грудня 2023 07:07
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Відпочинок та оздоровлення дітей за кошти держави: хто і як може скористатись програмою Як дитина може безкоштовно оздоровитись (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні діє програма, яка надає можливість деяким дітям відпочити та оздоровитись безкоштовно у Карпатському регіоні.

Про те, хто і як може скористатись програмою, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства соціальної політики України.

Хто може взяти участь у програмі

Проект реалізується за принципом "гроші ходять за дитиною". Він має на меті забезпечити дітей віком від 7-18 років із багатодітних малозабезпечних сімей послугами оздоровлення.

Під дію цієї програми також потрапляють сім’ї з дітьми, що мають соціальний статус діти з інвалідністю.

Перевірити, чи входить ваша сім'я у цю категорію можна за цим посиланням.

Якщо в переліку пільговиків відсутні дані про вашу дитину, то можна подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України для постановки на облік дітей для отримання статусу "Дитина з багатодітної сім'ї".

Також можна скористатися іншими програмами з оздоровлення та відпочинку дітей, звернувшись з таким проханням до відповідних структурних підрозділів соціальних захистів населення.

Відпочинок та оздоровлення дітей за кошти держави: хто і як може скористатись програмою

Як працює ця програма

  • ви отримаєте сповіщення через "Дію" або вас повідомлять органи соціального захисту
  • батькам (або особам, що їх замінюють та мають офіційне підтвердження) необхідно звернутись до ПриватБанку і отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14 165 грн)
  • очікувати зарахування коштів на рахунок
  • після отримання коштів перейти на сайт у розділ "Пошук закладу"
  • необхідно поставити галочку біля "е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)" та натиснути кнопку "Шукати"
  • оберіть заклад з переліку, ознайомтесь з наведеною інформацією про заклад і натисніть "Подати заявку"
  • вказавши свої персональні дані натисніть кнопку "Перевірити в переліку"
  • вкажіть дані про дитину, яку бажаєте оздоровити в обраному закладі та заповніть заявку
  • перевіривши вказані дані. натисніть "Подати заявку"
  • прибути в заклад в визначену дату
  • оплатити путівку карткою отриманою в ПриватБанк

У Міністерстві зазначають, якщо ви не отримали зворотного зв’язку від закладу протягом декількох днів - зверніться до нього за вказаними контактами на сторінці закладу.

Раніше ми писали про те, як ветеранам отримати безкоштовне лікування та реабілітацію.

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відпочинок дітей