Відпочинок та оздоровлення дітей за кошти держави: хто і як може скористатись програмою

В Україні діє програма, яка надає можливість деяким дітям відпочити та оздоровитись безкоштовно у Карпатському регіоні.

Про те, хто і як може скористатись програмою, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства соціальної політики України.

Хто може взяти участь у програмі

Проект реалізується за принципом "гроші ходять за дитиною". Він має на меті забезпечити дітей віком від 7-18 років із багатодітних малозабезпечних сімей послугами оздоровлення.

Під дію цієї програми також потрапляють сім’ї з дітьми, що мають соціальний статус діти з інвалідністю.

Перевірити, чи входить ваша сім'я у цю категорію можна за цим посиланням.

Якщо в переліку пільговиків відсутні дані про вашу дитину, то можна подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України для постановки на облік дітей для отримання статусу "Дитина з багатодітної сім'ї".

Також можна скористатися іншими програмами з оздоровлення та відпочинку дітей, звернувшись з таким проханням до відповідних структурних підрозділів соціальних захистів населення.

Як працює ця програма

ви отримаєте сповіщення через "Дію" або вас повідомлять органи соціального захисту

батькам (або особам, що їх замінюють та мають офіційне підтвердження) необхідно звернутись до ПриватБанку і отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів ( 14 165 грн)

очікувати зарахування коштів на рахунок

після отримання коштів перейти на сайт у розділ "Пошук закладу"

необхідно поставити галочку біля "е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)" та натиснути кнопку "Шукати"

оберіть заклад з переліку, ознайомтесь з наведеною інформацією про заклад і натисніть "Подати заявку"

вказавши свої персональні дані натисніть кнопку "Перевірити в переліку"

вкажіть дані про дитину, яку бажаєте оздоровити в обраному закладі та заповніть заявку

перевіривши вказані дані. натисніть "Подати заявку"

прибути в заклад в визначену дату

оплатити путівку карткою отриманою в ПриватБанк

У Міністерстві зазначають, якщо ви не отримали зворотного зв’язку від закладу протягом декількох днів - зверніться до нього за вказаними контактами на сторінці закладу.